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10:41 (мск), источник: Lenta.Ru

США заподозрили Китай в размещении ракет на спорных островах

Американские военные эксперты заподозрили Китай в размещении на спорных островах в Южно-Китайском море (ЮКМ) ракет «земля-воздух». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в Пентагоне.

Источник: Reuters

Разведка США зафиксировала на островах Суби, Мисчиф, Фири Кросс и Спратли, где также размещены взлетно-посадочные полосы для китайских ВВС, строительство почти двух десятков бетонных объектов с раздвижной крышей.

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«Китайцы ничего не строят просто так. Это на них не похоже. Сооружения напоминают пусковые шахты для зенитных ракет, поэтому, скорее всего, это они и есть», — пояснил на условиях анонимности представитель спецслужб.

19 февраля авианосная группа ВМС США начала патрулирование в ЮКМ на фоне растущей напряженности в отношениях Вашингтона и Пекина из-за спорных границ в регионе.

За месяц до этого, в китайское издание Global Times предрекло начало вооруженного конфликта между США и КНР из-за спорных территорий.

Принадлежность островов в Южно-Китайском море оспаривается Китаем, Тайванем, Малайзией, Филиппинами, Вьетнамом и Брунеем. Наиболее напряженной является ситуация вокруг рифа Скарборо, а также южного архипелага Спратли.

Комментарии
10
Максим
Так они в каждой бочке затычка.
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RENAUDIO
А какое дело пиндосам до этих островов?
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александр зыков
Вот какое американцам дело до островов которые отошли к Китаю по результатам второй мировой войны ? Если они так ратуют за справедливость , то пусть отдадут Окинаву Японии , Техас Мексике , а нам Аляску ... С какой стати они везде лезут ?...
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