США заподозрили Китай в размещении ракет на спорных островах
Американские военные эксперты заподозрили Китай в размещении на спорных островах в
Американские военные эксперты заподозрили Китай в размещении на спорных островах в
Разведка США зафиксировала на островах Суби, Мисчиф, Фири Кросс и Спратли, где также размещены
«Китайцы ничего не строят просто так. Это на них не похоже. Сооружения напоминают пусковые шахты для зенитных ракет, поэтому, скорее всего, это они и есть», — пояснил на условиях анонимности представитель спецслужб.
19 февраля авианосная группа ВМС США начала патрулирование в ЮКМ на фоне растущей напряженности в отношениях Вашингтона и Пекина
За месяц до этого, в китайское издание Global Times предрекло начало вооруженного конфликта между США и КНР
Принадлежность островов в