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10:51 (мск), источник: Коммерсантъ

Администрация отозвала поправки в генплан по жилой застройке в Верхней Курье

Сегодня на заседание комитета Пермской гордумы по вопросам градостроительства, планирования и развития территории был вынесен проект изменений в генеральный план Перми.

Он предусматривают установление зоны жилой (ТСП-Д) и общественно-деловой застройки (ТСП-ОД) в микрорайоне Верхняя Курья. Вопрос был снят с повестки по инициативе главы администрации.

Напомним, в Верхней Курье компания «Дар. Эл» намерена реализовать проект комплексного освоения территории. Сейчас по генплану эта площадка относится к нескольким функциональным зонам: СТН-и (зона малоэтажной жилой застройки), ТСП-Р (рекреация) и ТСП-ПТ (промышленно-торговая). Возведение многоквартирного жилья и социальной инфраструктуры сегодня здесь не предусмотрено. Проект ООО «Дар. Эл» включает строительство жилья (150−160 тыс. кв. м), детского сада на 300 мест, школы на 840 мест, детской поликлиники, а также открытых спортивных сооружений. Объем частных инвестиций в проект оценивается в 9,7 млрд руб., из которых около 5 млрд руб. планируется направить на создание социальной и инженерной инфраструктуры.

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