Администрация отозвала поправки в генплан по жилой застройке в Верхней Курье
Сегодня на заседание комитета Пермской гордумы по вопросам градостроительства, планирования и развития территории был вынесен проект изменений в генеральный план Перми.
Сегодня на заседание комитета Пермской гордумы по вопросам градостроительства, планирования и развития территории был вынесен проект изменений в генеральный план Перми.
Он предусматривают установление зоны жилой (ТСП-Д) и
Напомним, в Верхней Курье компания «Дар. Эл» намерена реализовать проект комплексного освоения территории. Сейчас по генплану эта площадка относится к нескольким функциональным зонам: