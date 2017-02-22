Администрация отозвала поправки в генплан по жилой застройке в Верхней Курье

Он предусматривают установление зоны жилой (ТСП-Д) и общественно-деловой застройки (ТСП-ОД) в микрорайоне Верхняя Курья. Вопрос был снят с повестки по инициативе главы администрации.



Напомним, в Верхней Курье компания «Дар. Эл» намерена реализовать проект комплексного освоения территории. Сейчас по генплану эта площадка относится к нескольким функциональным зонам: СТН-и (зона малоэтажной жилой застройки), ТСП-Р (рекреация) и ТСП-ПТ (промышленно-торговая). Возведение многоквартирного жилья и социальной инфраструктуры сегодня здесь не предусмотрено. Проект ООО «Дар. Эл» включает строительство жилья (150−160 тыс. кв. м), детского сада на 300 мест, школы на 840 мест, детской поликлиники, а также открытых спортивных сооружений. Объем частных инвестиций в проект оценивается в 9,7 млрд руб., из которых около 5 млрд руб. планируется направить на создание социальной и инженерной инфраструктуры.