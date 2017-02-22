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11:52 (мск), источник: Вести Иркутск

Силовики обезвредили «террористов» на учениях в Черемхово

В Черемхово силовики обезвреживали террористов. По легенде учений преступники требовали освободить товарищей-уголовников.

Источник: Вести Иркутск

Прямо в отделе полиции неожиданно раздаются крики, выстрелы, падают люди. Тут же срабатывает сигнализация.

Спустя пару минут выясняется: группа террористов захватила третий этаж здания. В заложниках оказались десятки человек. К месту ЧП стянули все силовые и экстренные службы, а в городе ввели режим КТО. Полностью перекрыли улицы и дороги, заглушили сотовую связь. Оперативный штаб приступает к переговорам.

Требования преступников — выпустить из тюрем их товарищей, предоставить машину и свободный коридор, чтоб уехать из города. В случае промедления пригрозили открыть огонь по сотрудникам здания. Вариантов ликвидации террористов и освобождения заложников решили испробовать несколько. Первый — во время погрузки в автобус:

— Всем лежать.

Несколько минут, и преступники задержаны. Второй вариант более сложный — штурм здания.

Он также оказывается успешным. Учения максимально приближены к реальности: с ответными выстрелами и взрывами. Террористов играют сами силовики, так сложнее, ведь им лучше знать, как отбиваться во время штурма. В ходе тренировок задействовали более 300 человек. Кстати, учения по захвату здания органов власти УФСБ региона проводит часто. В прошлом условные преступники захватывали колонию в Плишкино, а еще ранее — администрацию в Тулуне. Подготовку своих бойцов и взаимодействие руководства подразделений оценили на отлично.

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