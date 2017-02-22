Борис Дубровский возложил цветы к Вечному огню в Челябинске

Также в торжественной церемонии приняли участие представители исполнительной и законодательной власти Челябинской области и администрации Челябинска, руководители правоохранительных и военных органов, ветераны Великой Отечественной войны и участники боевых действий, члены семей погибших защитников Родины.

«Возложение венков накануне 23 февраля давно стало традицией, — отметил Борис Дубровский. — Это дань памяти тем, кто отстоял честь, свободу и независимость нашей страны. Тем, кто выбрал своей профессией защищать Родину. И благодарность тем, кто достойно несет службу сейчас. Здесь, у Вечного огня, мы все ощущаем свою сопричастность к великой истории России, свою ответственность за ее настоящее и будущее. Очень важно, чтобы эти чувства рождали в нас желание и идеи к конкретным действиям, направленным на развитие России. Чтобы в результате каждый гражданин нашей страны сказал, что это счастье жить и работать в свободной стране».

Торжественные церемонии и праздничные концерты в честь защитников Отечества организованы сегодня во всех городах и районах области.