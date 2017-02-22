Крым намерен до конца года утвердить генпланы всех городов — Аксенов

По его словам, на развитии градостроительной отрасли отрицательно сказывается отсутствие генеральных планов крымских городов. На сегодняшний день утвержден только генплан Симферополя.

«Полный пакет градостроительной документации планируется утвердить до конца текущего года. Всего должны быть разработаны и утверждены генеральные планы 254 поселений и права землепользования для них», — сказал Аксенов на сессии крымского парламента, озвучивая отчет работы правительства Республики за прошлый год.

При этом, по его словам, в Ялте принятие генплана приостановлено в связи с его доработкой в части определения границ территорий с особым правовым регулированием.