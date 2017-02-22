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14:21 (мск), источник: Фонтанка

Городской парламент проголосовал за создание «депутатских гайд-парков»

Законодательное собрание Петербурга проголосовало за поправки губернатора к закону о приравнивании встреч депутатов с избирателями, сообщает из ЗакСа корреспондент «Фонтанки».

Источник: РИА "Новости"

Ранее Георгий Полтавченко вернул документ в городской парламент без подписи.

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В поправке предлагается разрешить депутатам встречаться с избирателями без согласования со Смольным в том случае, если мероприятие проходит в специально отведённом месте — гайд-парке — и не превышает численностью 100 человек.

Стоит отметить, что оппозиционным депутатам не дали слово при утверждении правки к закону: фракция Партии Роста взяла паузу для оглашения заявления, однако спикер ЗакСа поменял порядок рассмотрения вопросов в повестке и предложил высказаться депутатам по поводу утверждения мировых судей.

Единороссы же поправки поддерживали.

В итоге за законопроект в новой редакции проголосовали 38 депутатов, против — 10.

Напомним, что законопроект о том, чтобы приравнять встречи с избирателями к митингам и согласовывать их со Смольным, был утвержден ЗакСом 8 февраля. Авторами документа выступили депутаты из «Единой России», которые посчитали, что оппозиционные депутаты грубо нарушили закон, устроив на Марсовом поле 28 января несогласованный митинг против передачи Исаакия.

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