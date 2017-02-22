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11:27 (мск), источник: РИА Новости

МИД отреагировал на заявления о вмешательстве России в дела Черногории

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Москва называет безосновательными заявления о вмешательстве РФ во внутренние дела Черногории, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

«Председатель правительства Черногории, господин Маркович не удержался от того, чтобы приобщиться и тоже поучаствовать в использовании широко употребляемого в последнее время США и ЕС тезиса и обвинил Москву и некие российские спецслужбы во вмешательстве в избирательные процессы в этой стране. Спецпрокурор (Черногории) господин (Миливое) Катнич пошел еще дальше, попытался эту мысль развить, упомянул о присутствии на черногорской территории “спецназа ФСБ”», — заявила она.

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«Все эти заявления абсолютно безосновательны, к сожалению, они тиражируются СМИ, в принципе, без учета российской позиции. Если российская позиция упоминается, то это делается вскользь и, конечно, непропорционально тому объему информации, который выкладывается исходя из распространяемых данных», — сказала официальный представитель МИД РФ.

Ранее специальный прокурор Черногории Катнич в ходе выступления в эфире черногорского «Первого телеканала» (TV Prva) заявил, что некоторые «российские государственные органы» якобы оказались замешаны в попытке переворота во время выборов в стране в октябре прошлого года, чтобы предотвратить вступление Черногории в НАТО. По его словам, такие выводы основаны на показаниях фигурантов дела и данных их разговоров. Впоследствии глава российского МИД Сергей Лавров назвал голословными подобные обвинения.

Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, обвинения в адрес России со стороны высокопоставленных представителей Черногории слишком серьезны, без подкрепления фактами это безответственно.

Комментарии
4
Северный Мишка
у ПОДПИНДОСНИКОВ плохи дела! Это как из басни Крылова: "Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать...". Все свои огрехи валят на Россию, это сейчас модно во всей Подпиндосии, Руководит этим маразмом главные пиндосы в америке, подпевают хором европейские подпиндосники и подхрюкивает из-за угла хохляндия!
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TURBODED
Россия - это страна, которая умудряется тратить треть бюджета на оборону, но при этом выглядеть так, как будто по ней прошли солдаты НАТО.
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Лото Русское
Что " Борисов" укропчик, никак потерю Крыму пережить не можешь?? Возьми себя в руки и не скули...
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