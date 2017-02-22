МИД отреагировал на заявления о вмешательстве России в дела Черногории

«Председатель правительства Черногории, господин Маркович не удержался от того, чтобы приобщиться и тоже поучаствовать в использовании широко употребляемого в последнее время США и ЕС тезиса и обвинил Москву и некие российские спецслужбы во вмешательстве в избирательные процессы в этой стране. Спецпрокурор (Черногории) господин (Миливое) Катнич пошел еще дальше, попытался эту мысль развить, упомянул о присутствии на черногорской территории “спецназа ФСБ”», — заявила она.

«Все эти заявления абсолютно безосновательны, к сожалению, они тиражируются СМИ, в принципе, без учета российской позиции. Если российская позиция упоминается, то это делается вскользь и, конечно, непропорционально тому объему информации, который выкладывается исходя из распространяемых данных», — сказала официальный представитель МИД РФ.

Ранее специальный прокурор Черногории Катнич в ходе выступления в эфире черногорского «Первого телеканала» (TV Prva) заявил, что некоторые «российские государственные органы» якобы оказались замешаны в попытке переворота во время выборов в стране в октябре прошлого года, чтобы предотвратить вступление Черногории в НАТО. По его словам, такие выводы основаны на показаниях фигурантов дела и данных их разговоров. Впоследствии глава российского МИД Сергей Лавров назвал голословными подобные обвинения.