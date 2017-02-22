Конкурс по выборам главы Краснокамского района перенесен на 26 апреля

По его словам, перенести сроки проведения конкурса они были вынуждены из-за того, что губернатор не назначил своих представителей в состав конкурсной комиссии. «Мы повторно обратились теперь уже к и.о. губернатора, чтоб он назначил свою часть комиссии и мы смогли провести конкурс», — пояснил господин Новиков.



Напомним, в конце февраля земсобрание Краснокамского района внесло ряд поправок в принятое ранее положение о проведении конкурса по выборам главы района, при этом была проигнорирована поправка, на которой настаивала администрация губернатора. Она касалась избрания председателя конкурсной комиссии — по положению он избирается из числа членов комиссии, представленных земсобранием района, краевые власти настаивали, чтобы глава комиссии избирался из губернаторской части.



Ранее планировалось, что выборы главы района состояться уже 29 марта. В числе основных претендентов на этот пост называли действующего главу муниципалитета Юрия Крестьянникова, возглавляющего район с 2012 года.