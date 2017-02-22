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11:37 (мск), источник: Коммерсантъ

На должность первого замглавы администрации Ростова назначен Александр Скрябин

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, с 25 февраля должность первого заместителя главы администрации Ростова займет Александр Скрябин.

В течение трех предыдущих лет он работал заместителем генерального директора по технической политике, затем первым заместителем генерального директора на ростовском Водоканале. С сентября 2013 года по февраль 2017 года был депутатом Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва.

Напомним, 12 декабря Сергей Кузнецов покинул пост первого замглавы администрации Ростова в связи с выходом на пенсию. Кадровые изменения городской администрации начались с ноября прошлого года.

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