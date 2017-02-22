Аксенов пообещал снести все крымские «шалманы»

«Разработан соответствующий план совместной работы с прокуратурой. Торговые точки, не имеющие всех необходимых документов, работать не будут. Незаконные шалманы будут снесены. Это процесс уже начался», — сказал Аксенов на сессии крымского парламента, озвучивая отчет работы правительства Республики за прошлый год.

По его словам, туристы жалуются на грязь на пляжах и в населенных пунктах, на засилье «шалманов» и ларьков с продукцией и услугами сомнительного качества, на искусственно завышенные цены. Немало нареканий вызывает качество транспортного сообщения внутри Крыма. Есть претензии к уровню сервиса в некоторых отелях, пансионатах, санаториях.

«Совет министров принимает меры для наведения порядка во всех перечисленных сферах», — заключил Аксенов.