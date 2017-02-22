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11:58 (мск), источник: РИА Новости

Аксенов назвал сроки начала строительства трассы «Таврида»

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев — РИА Новости, Виктор Лященко. Строительство новой федеральной четырехполосной трассы «Таврида» начнется в марте, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

Новая четырехполосная автотрасса «Таврида» соединит Керчь с Симферополем и Севастополем. Первый этап строительства автотрассы планируется завершить к концу 2018 года, второй — к концу 2020 года.

«Главный объект дорожного строительства — это, безусловно, трасса “Таврида”. В 2018 году трасса будет введена в эксплуатацию в двухполосном варианте, в 2020 — в четырехполосном. Строительство начнется в марте», — сказал Аксенов на сессии крымского парламента, озвучивая отчет работы правительства республики за прошлый год.

Всего, по его словам, в текущем году предусмотрено финансирование 11 различных объектов дорожного строительства в рамках ФЦП на общую сумму около 23 миллиардов рублей.

Как сообщалось ранее, петербургское ЗАО «ВАД» стало генеральным подрядчиком строительства автомобильной дороги «Таврида» в Крыму и подрядчиком строительства автомобильного подхода к мосту через Керченский пролив.

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