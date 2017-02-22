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11:57 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Депутат Гордумы Юрий Коренев предложил переименовать Иркутск в Нью-Москву

Таким образом народный избранник хочет привлечь в город больше денег.

Источник: IrkutskMedia.ru

Депутат Думы Иркутска предложил переименовать областной центр в Нью-Москву, чтобы привлечь больше денег. Это заявление он сделал на депутатских слушаниях сегодня, 22 февраля. Народному избраннику до боли обидно, что в Москве сносят хрущевки, а в Иркутске даже бараки до сих пор убрали. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

«До боли обидно, что Москва обладает исключительным статусом и с нее начинают снос хрущевок. В Иркутске еще деревянные бараки не снесли. Вместе с Иркутском в этом нуждается 95% страны. Нужно инициировать обращение в Москву, чтобы на нас обратили внимание. Может быть, нам нужно переименовать Иркутск в Нью-Москву, чтобы получать больше финансирования», — сказал Юрий Коренев.

Также в ходе слушаний обсуждался вопрос о домах 335-й серии в Иркутске, которые включены в программу капитального ремонта, но, несмотря на свое состояние, до сих пор не признаны аварийными. Вице-мэр Иркутска Иван Носков предложил обратиться к губернатору, чтобы снести эти дома.

«Только силами города убрать эти дома мы не можем. Предлагаю обратиться в правительство Иркутской области, чтобы снести эти дома на условиях софинансирования», — сказал Иван Носков.

Напомним, первый заместитель губернатора Иркутской области — председатель правительства Александр Битаров в апреле 2016 года заявил о необходимости сейсмоусиления крупнопанельных жилых домов серии 335, несмотря на дефицит бюджета. На сегодняшний день в регионе насчитывается более 2 млн кв. метров жилья этой серии. Многие такие здания в настоящее время не отвечают требованиям энергоэффективности, а также имеют признаки аварийности.

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