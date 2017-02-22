Сговор контрольного управления и лицензиатора такси подозревает хабаровский общественник
По мнению Дениса Изотова, именно для участия в рейдах по проверке такси один из предпринимателей создал свою общественную организацию.
По мнению Дениса Изотова, именно для участия в рейдах по проверке такси один из предпринимателей создал свою общественную организацию.
Хабаровск, 22 февраля, AmurMedia.
Общественники Хабаровска подозревают управление госконтроля и лицензирования Хабаровского края в сговоре с компанией «Астери ДВ». Перевозчика под видом общественной организации намеренно включили в состав проверяющих, чтобы скрыть погрешности в своей работе, сообщил корр. ИА AmurMedia председатель «Общественной организации гражданской правозащиты» Денис Изотов.
По словам общественника, 21 февраля в очередной раз были проведены рейдовые мероприятия представителями ГИБДД, управления регионального государственного контроля и лицензирования правительства Хабаровского края и общественности с целью выявления нарушений среди участников таксомоторного рынка. Но, как отмечает Денис Изотов, состав участников именно данного рейда является основным доказательством сговора сотрудников контрольного управления и одной из
— В числе участников
Как пояснил общественник, такси, лицензию которым выдала «Астери ДВ», будут просто не выходить на рейс в день проверки. Таким образом, все нарушения машин «нечистой» компании пройдут мимо рейда.
При этом, считает председатель «Общественной организации гражданской правозащиты», действия «Астери ДВ» и ГКУ ставят в неоднозначное положение и даже бросают тень на репутацию других участников проверок.
— Контрольное управление, по сути, подставляет и сотрудников ГИБДД, так как они невольно становятся участниками сговора с
Депутат Хабаровской городской думы Андрей Никонов также отрицательно отнесся ко включению представителей «Астери ДВ» в рейды. По словам народного избранника, появление новой общественной организации, интересующейся наличием или отсутствием нарушений в сфере таксомоторных перевозок, не может быть простым совпадением.
— Предприниматель, машины которого проверяют в рейдах, тут же создает свою организацию, чтобы в этих проверках участвовать. Это что, он сам себя проверять будет? Видимо, у нас каждый может открыть свою общественную организацию, чтобы пролоббировать свои интересы. Я не верю в совпадения.
Поскольку дозвониться в управление регионального контроля по традиции не удалось, редакция отправила в ведомство официальный запрос.