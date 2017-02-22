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12:10 (мск), источник: AmurMedia.ru

Сговор контрольного управления и лицензиатора такси подозревает хабаровский общественник

По мнению Дениса Изотова, именно для участия в рейдах по проверке такси один из предпринимателей создал свою общественную организацию.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 22 февраля, AmurMedia.

Общественники Хабаровска подозревают управление госконтроля и лицензирования Хабаровского края в сговоре с компанией «Астери ДВ». Перевозчика под видом общественной организации намеренно включили в состав проверяющих, чтобы скрыть погрешности в своей работе, сообщил корр. ИА AmurMedia председатель «Общественной организации гражданской правозащиты» Денис Изотов.

По словам общественника, 21 февраля в очередной раз были проведены рейдовые мероприятия представителями ГИБДД, управления регионального государственного контроля и лицензирования правительства Хабаровского края и общественности с целью выявления нарушений среди участников таксомоторного рынка. Но, как отмечает Денис Изотов, состав участников именно данного рейда является основным доказательством сговора сотрудников контрольного управления и одной из компаний-перевозчиков.

— В числе участников рейдакаким-то образом оказалась компания-лицензиатор Астери-ДВ. Эту компанию, напомню, сейчас проверяют в следкоме за серьезные нарушения в выдаче лицензий. И, фактически, благодаря участию этой компании, нарушители еще до начала рейда уже обладают особой информацией, которой у них быть не должно, так как они являются заинтересованными в результатах проверки. Поскольку у нас и раньше были подозрения в «особом» отношении ГКУ к Астери-ДВ, то сейчас они укрепляются все больше и больше, — сообщил Денис Изотов.

Как пояснил общественник, такси, лицензию которым выдала «Астери ДВ», будут просто не выходить на рейс в день проверки. Таким образом, все нарушения машин «нечистой» компании пройдут мимо рейда.

При этом, считает председатель «Общественной организации гражданской правозащиты», действия «Астери ДВ» и ГКУ ставят в неоднозначное положение и даже бросают тень на репутацию других участников проверок.

— Контрольное управление, по сути, подставляет и сотрудников ГИБДД, так как они невольно становятся участниками сговора с компанией-нарушителем, — подчеркнул Денис Изотов.

Депутат Хабаровской городской думы Андрей Никонов также отрицательно отнесся ко включению представителей «Астери ДВ» в рейды. По словам народного избранника, появление новой общественной организации, интересующейся наличием или отсутствием нарушений в сфере таксомоторных перевозок, не может быть простым совпадением.

— Предприниматель, машины которого проверяют в рейдах, тут же создает свою организацию, чтобы в этих проверках участвовать. Это что, он сам себя проверять будет? Видимо, у нас каждый может открыть свою общественную организацию, чтобы пролоббировать свои интересы. Я не верю в совпадения. Кое-кто был заинтересован, чтобы машины с нарушениями не выходили в рейд. Ведь все это компания делает для фикции. Никакой заботы о пассажирах нет, — пояснил парламентарий.

Поскольку дозвониться в управление регионального контроля по традиции не удалось, редакция отправила в ведомство официальный запрос.

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