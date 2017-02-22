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15:18 (мск), источник: РИАЦ

Волгоградская гордума не захотела сокращать ведомства

Волгоградская гордума не приняла решение о новой структуре администрации. Предложение о реорганизации администрации города внес ее глава Виталий Лихачев.

В настоящее время структура мэрии состоит из 9 комитетов, 7 департаментов и аппарата. В предлагаемой структуре изменения должны были коснуться четырех подразделений.

По мнению специалистов мэрии, новая структура укрупнила бы структурные подразделения, что в свою очередь привело бы к сокращению руководящих должностей и оптимизации штатной численности. Экономия в результате переформирования составила бы, по подсчетам финансистов, 12,1 млн руб.

Предварительно проект решения о новой структуре администрации прошел обкатку во всех думских комитетах, получив положительные заключения. И на сегодняшнем заседании гордумы в выступлениях прозвучало только одобрение назревшей реформе. Однако голосование преподнесло неприятнейший сюрприз: «за» высказались всего лишь 22 депутата, четверо воздержались, один голосовал «против». Пятеро не голосовали вовсе. Для принятия же решения требовалось 25 голосов. Таким образом, решение не было принято.

Руководителю администрации Волгограда Виталию Лихачеву придется начинать процесс заново. Нет сомнений, что он так и поступит — реформа управления городом явно необходима.

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