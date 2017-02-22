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12:15 (мск), источник: УНИАН

Около 10 тысяч националистов отправляются на марш к Верховной Раде

Около 10 тысяч представителей «Свободы», Национального корпуса и «Правого сектора» отправляются на Марш национального достоинства к Верховной Раде.

Источник: УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, выстраивается колонна из представителей этих трех политических сил. Голова колонны находится напротив верхнего выхода со станции метро «Крещатик», а хвост — на Майдане Независимости.

Организаторы утверждают, что на акцию собрались 20 тысяч человек, однако визуально на митинге пока не менее 10 тысяч участников.

Как сообщал УНИАН, заместитель председателя ВО «Свобода» Андрей Ильенко вчера во время брифинга в парламенте сообщил, что в 10.00 на Майдане Независимости состоится сбор участников, которые маршем пройдут в Верховную Раду, где состоится митинг с требованиями к власти: парламента, правительства и президента.

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