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12:09 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Глава пермского минздрава может уйти в отставку

ПЕРМЬ, 22 февраля, РИА ФедералПресс. Руководитель пермского минздрава Вадим Плотников может покинуть занимаемую должность.

Источники в администрации губернатора и региональном минздраве сообщают, что господин Плотников в ближайшее время может покинуть свой пост. Отметим, что сегодня он не принимал участия в заседании краевого правительства.

Среди тех, кто претендует на должность министра, называют главврача МСЧ № 11 Анастасию Крутень. Напомним, что она возглавляла краевое министерство здравоохранения с 2012 по 2015 год.

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