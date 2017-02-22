Глава пермского минздрава может уйти в отставку
ПЕРМЬ, 22 февраля, РИА ФедералПресс. Руководитель пермского минздрава Вадим Плотников может покинуть занимаемую должность.
ПЕРМЬ, 22 февраля, РИА ФедералПресс. Руководитель пермского минздрава Вадим Плотников может покинуть занимаемую должность.
Источники в администрации губернатора и региональном минздраве сообщают, что господин Плотников в ближайшее время может покинуть свой пост. Отметим, что сегодня он не принимал участия в заседании краевого правительства.
Среди тех, кто претендует на должность министра, называют главврача МСЧ № 11 Анастасию Крутень. Напомним, что она возглавляла краевое министерство здравоохранения с 2012 по 2015 год.