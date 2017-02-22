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12:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Жириновский предложил величать губернаторов «Ваше Сиятельство»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в России необходимо утвердить обращения к официальным лицам аналогичные тем, что были приняты в Российской империи. Об этом в среду, 22 февраля, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Источник: РИА "Новости"

«“Товарищ президент” — не звучит, “господин президент” — не звучит. “Ваше Величество” — вот это звучит», — сказал политик журналистам.

Генералам лидер либерал-демократов предложил дать титул «Ваше Превосходительство», а губернаторам — «Ваше Сиятельство».
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Кроме того, Жириновский призвал перенести празднование Дня защитника Отечества на апрель. «Армия создана не 23 февраля 1918 года, 99 лет назад, а на Чудском озере, 5 апреля 1242 года», — заявил он.

В сентябре прошлого года во время церемонии награждения в Кремле Жириновский процитировал государственный гимн Российской империи «Боже, царя храни!», который он неоднократно предлагал вернуть наряду с имперским флагом.

В августе 2014 года в ходе встречи президента России Владимира Путина с фракциями Госдумы шестого созыва политик предложил переименовать главу государства в императора или верховного хранителя.

Комментарии
4
Сергей Саморуков
Дайте ему нар.артиста и на пенсию . А для губернаторов давно пора вести обращение "Ваше Казнокрадство" .
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TURBODED
Если на рубле вместо орла чеканить профиль Владимира Владимировича, он подорожает на 78%.
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Сергей Саморуков
Для президента предлагаю "Ваша Гениальная Пожизненность" . Других у нас не бывает .
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