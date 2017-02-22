Жириновский предложил величать губернаторов «Ваше Сиятельство»

«“Товарищ президент” — не звучит, “господин президент” — не звучит. “Ваше Величество” — вот это звучит», — сказал политик журналистам.

Кроме того, Жириновский призвал перенести празднование Дня защитника Отечества на апрель. «Армия создана не 23 февраля 1918 года, 99 лет назад, а на Чудском озере, 5 апреля 1242 года», — заявил он.

В сентябре прошлого года во время церемонии награждения в Кремле Жириновский процитировал государственный гимн Российской империи «Боже, царя храни!», который он неоднократно предлагал вернуть наряду с имперским флагом.

В августе 2014 года в ходе встречи президента России Владимира Путина с фракциями Госдумы шестого созыва политик предложил переименовать главу государства в императора или верховного хранителя.