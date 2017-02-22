Крыму предстоит серьезная модернизация многих здравниц — Аксенов
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев — РИА Новости (Крым). Многие крымские здравницы нуждаются в серьезной модернизации, сообщил глава Республики Сергей Аксенов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев — РИА Новости (Крым). Многие крымские здравницы нуждаются в серьезной модернизации, сообщил глава Республики Сергей Аксенов.
«Многим крымским здравницам необходима серьезная модернизация, оснащение современным высокотехнологичным оборудованием», — сказал Аксенов на сессии крымского парламента, озвучивая отчет работы правительства Республики за прошлый год.
По его словам, в минувшем году была проведена модернизация 20
«Мы будем продолжать эту работу», — подчеркнул глава республики.