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12:43 (мск), источник: РИА Крым

Госсовет согласовал назначение Зимина вице-премьером Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев — РИА Новости (Крым). Государственный совет РК согласовал назначение на должность заместителя председателя Совета министров Крыма Бориса Зимина. Соответствующее решение принято на очередной сессии крымского парламента.

Источник: РИА "Новости"

Как отметил глава Республики Крым Сергей Аксенов, на должности вице-премьера Борис Зимин будет курировать топливно-энергетический комплекс и сферу жилищно-коммунального хозяйства.

«Молодой человек, работал на материке в газовой сфере. Уверен, даже если и не было соответствующего опыта работы, но энергия и желание помочь Республике Крым поможет молодым людям непосредственно участвовать в работе правительства», — сказал руководитель крымского правительства.

Ранее эти полномочия выполнял Олег Казурин, который был уволен из правительства в конце декабря прошлого года, а в середине февраля был арестован по делу о взятке в 27 миллионов рублей.

Таким образом, у председателя Совета министров Республики теперь 9 заместителей.

Борис Зимин — бывший генеральный директор ЗАО «Нортгаз». Родился 29 августа 1973 г. в Москве, окончил Московский государственный технический университет (МГТУ) им. Н. Э. Баумана по специальности «Материаловедение в машиностроении», Московскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция». С октября 2005 года — заместитель генерального директора по сбыту ЗАО «Нортгаз», с декабря 2008 г. — генеральный директор ЗАО «Нортгаз».

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