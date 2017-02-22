В Херсоне участники антитарифного митинга прорвались на сессию горсовета
В среду в Херрсоне участники митинга против повышения цен на проезд в общественном транспорте прорвались на сессию городского совета, после чего в зале возникла давка.
В среду в Херрсоне участники митинга против повышения цен на проезд в общественном транспорте прорвались на сессию городского совета, после чего в зале возникла давка.
Давка закончилась дракой между общественником Кирилом Стремоусовым и представителем перевозчиков, позднее виновников задержали правоохранители.
Ранее сообщалось о повышении цен на проезд в общественном транспорте в Киеве.