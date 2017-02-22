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14:03 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Херсоне участники антитарифного митинга прорвались на сессию горсовета

В среду в Херрсоне участники митинга против повышения цен на проезд в общественном транспорте прорвались на сессию городского совета, после чего в зале возникла давка.

Источник: "РИА Новости" Украина

Давка закончилась дракой между общественником Кирилом Стремоусовым и представителем перевозчиков, позднее виновников задержали правоохранители.

Ранее сообщалось о повышении цен на проезд в общественном транспорте в Киеве.

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