Украинские националисты требуют узаконить торговую блокаду Донбасса

Ранее националисты прошли маршем по центральным улицам Киева, приуроченным к годовщине событий 2014 года. В ходе шествия они жгли дымовые шашки.

Сейчас несколько тысяч членов националистических партий «Свобода», «Национальный корпус» и «Правый сектор» (запрещена в РФ) начали митинг возле здания парламента. Среди многочисленных требований демонстрантов — принятие закона об оккупированных территориях и запрет торговли с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса. Лидеры националистов выступают со сцены, которая установлена возле здания парламента.

Многие участники митинга одеты в камуфляжную форму, они держат флаги своих партий. Митингующие жгут файеры и взрывают петарды, пошли в ход и дымовые шашки.

Здание парламента держат в оцеплении большое количество полицейских и бойцов национальной гвардии. Возле Рады также дежурят пожарные и медики. По данным полиции, в массовых акциях в центре столицы принимают участие около 7 тысяч митингующих.

В конце января группа бывших участников военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной рады Украины, заблокировали на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой.