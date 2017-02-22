Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В шоу «Модный приговор» сменился ведущий
СМИ: За пост президента России будет бороться женщина
Стало известно, как отреагировал Трамп на смерть Чуркина
Рогозин рaссказал, на что способны новейшие российские ракеты
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
Трамп: мы не знаем, кто контролирует войска на востоке Украины Президент США заявил, что спецслужбы не до конца понимают, что происходит на Донбассе
Андрей Макаревич не хочет оплачивать дочери выпускной
Виктория Дайнеко и ее дочка попали в неприятную ситуацию
В Москве продается самая маленькая квартира в России
Маткапиталом разрешат гасить ипотечные платежи
Откровенный снимок: 40-летняя Гусева в чулках удивила фанатов
Названа предварительная причина смерти Чуркина
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
СМИ: сияющая Алина Кабаева произвела фурор на турнире
Эксперт о мерах Путина по ДНР: Предупредил Трампа
Китайцы создали «простой рамный внедорожник» за $12 000
Новый грузовичок марки УАЗ: свежая порция фото
Фоторепортажи
16Скончался Виталий Чуркин
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
12:54 (мск), источник: РИА Новости

Украинские националисты требуют узаконить торговую блокаду Донбасса

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости. Несколько тысяч украинских националистов начали у Верховной рады Украины митинг, приуроченный к третьей годовщине гибели людей в ходе беспорядков в центре Киева в 2014 году; митингующие вновь требуют законодательно закрепить торговую блокаду Донбасса, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: Reuters

Ранее националисты прошли маршем по центральным улицам Киева, приуроченным к годовщине событий 2014 года. В ходе шествия они жгли дымовые шашки.

Читайте также
Полиция задержала четырех протестующих в центре Киева

Сейчас несколько тысяч членов националистических партий «Свобода», «Национальный корпус» и «Правый сектор» (запрещена в РФ) начали митинг возле здания парламента. Среди многочисленных требований демонстрантов — принятие закона об оккупированных территориях и запрет торговли с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса. Лидеры националистов выступают со сцены, которая установлена возле здания парламента.

Многие участники митинга одеты в камуфляжную форму, они держат флаги своих партий. Митингующие жгут файеры и взрывают петарды, пошли в ход и дымовые шашки.

Здание парламента держат в оцеплении большое количество полицейских и бойцов национальной гвардии. Возле Рады также дежурят пожарные и медики. По данным полиции, в массовых акциях в центре столицы принимают участие около 7 тысяч митингующих.

В конце января группа бывших участников военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной рады Украины, заблокировали на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой.

Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Янукович: надо провести референдум о статусе Донбасса
12:27 (мск)© Ньюстюб
Генсек ОБСЕ прокомментировал признание Россией документов ДНР и ЛНР
МИД ответил на заявления о вмешательстве РФ в дела Черногории
Китайцы строят объекты с раздвижной крышей на спорных островах
Прокуратура просит завести на главу «Почты России» еще одно дело
Янукович обратился с письмом к мировым лидерам
Верховный суд освободил активиста Ильдара Дадина
В Баварии задержан россиянин по подозрению в финансировании ИГ
Ученые NASA просят вернуть Плутону статус планеты
Спорт
Определен состав сборной России на ЧМ по лыжным гонкам Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в финском Лахти с 22 февраля по 5 марта
Авто
Тестируем советский БА-20: автомобиль, который разгромил японцев 20 лет в строю, несколько войн и локальных конфликтов за плечами, а в финале геройской службы — забвение. Вспомним, что такое бронеавтомобиль БА-20
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду на то, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
В шоу «Модный приговор» сменился ведущий Причины замены Александра Васильева пока не сообщаются
Недвижимость
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Дома 800 тысяч россиян признали опасными
В Москве продается самая маленькая квартира в России
Получателям бесплатной земли дадут льготные кредиты
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Андрей Макаревич не хочет оплачивать дочери выпускной Певец возмущен суммой, которую на праздник собираются потратить другие родители.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь