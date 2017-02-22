Начальником городского департамента образования назначена Людмила Серикова

Департамент образования входит в функционально-целевой блок «Социальная сфера», который возглавляет заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева.

Людмила Серикова закончила Пермский государственный национальный исследовательский университет по специальности «Филолог», «Преподаватель русского языка и литературы», в 2002 году — Пермский государственный педагогический университет по специальности «Менеджер в социальной сфере».