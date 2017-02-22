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13:12 (мск), источник: NewsKo

Начальником городского департамента образования назначена Людмила Серикова

Глава Перми Дмитрий Самойлов с 27 февраля назначил на должность начальника департамента образования администрации Перми Людмилу Серикову, работавшую до этого директором гимназии № 31.

Департамент образования входит в функционально-целевой блок «Социальная сфера», который возглавляет заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева.

Людмила Серикова закончила Пермский государственный национальный исследовательский университет по специальности «Филолог», «Преподаватель русского языка и литературы», в 2002 году — Пермский государственный педагогический университет по специальности «Менеджер в социальной сфере».

В 1986—1995 годах работала в школе № 108 пионервожатой, затем учителем русского языка и литературы. С 1996 по 1998 годы — в экономической школе № 145. В 1998 — 2000 годах занимала должность заместителя директора по научно-методической работе в школе-гимназии № 92. До назначения начальником городского департамента образования с 2000 года была директором гимназии № 31.

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