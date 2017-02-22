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14:10 (мск), источник: Фонтанка

СПбГУ открестился от поддержки передачи Исаакия РПЦ

Подпись под обращением губернатору проректор СПбГУ Илья Дементьев ставил в личном качестве, а не как представитель университета. Об этом говорится в тексте, опубликованном на сайте вуза в разделе о приёме граждан.

Источник: РИА "Новости"

Утверждается, что на приём к первому проректору СПбГУ Илье Дементьеву пришёл председатель студсовета факультета ПМПУ Кирилл Постнов. Он обратился к Дементьеву с вопросом о публикациях в СМИ о ситуации вокруг Исаакиевского собора. Напомним, что 22 ректора подставили свою подпись под письмом губернатору с просьбой ускорить передачу храма РПЦ.

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«В СПбГУ не поступало каких-либо запросов по поводу передачи Исаакиевского собора ни от РПЦ, ни от Правительства Санкт-Петербурга. Соответственно, университетом, как организацией в целом, никакого мнения по данной ситуации не формировалось», — цитируют на сайте вуза ответ Дементьева.

«Действия должностных лиц университета только тогда производятся от имени университета как организации, когда должностные лица предпринимают эти действия в рамках своей компетенции. Например, проректор по учебной работе, принимая решения в отношении организации образовательного процесса или давая публичные комментарии в отношении организации образовательного процесса в университете, действует именно от лица организации. Вместе с тем, если лицо, занимающее в университете должность проректора по учебной работе, голосует на выборах за того или иного кандидата или дает публичные комментарии по вопросам, связанным с организацией пилотируемых полетов на Марс, то эти действия производятся отнюдь не от имени университета, но от имени конкретного физического лица», — заявил Дементьев.

Он также пояснил, что в письме, о котором идет речь, во избежание возможных кривотолков указаны только имена и фамилии лиц, его подписавших — там нет указаний на должности, как нет и указаний на то, что действия производятся от имени организаций, руководителями которых являются данные люди. «К сожалению, при подготовке публикаций, вызвавших некоторый резонанс в обществе, эти обстоятельства не были учтены ни авторами публикаций, ни редакторами», — заявил Дементьев.

Стоит отметить, что ранее он отказывался комментировать свою поддержку передачи Исаакиевского собора.

Напомним, что 7 февраля в Мариинском дворце спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров поздравлял руководителей петербургских вузов с Днем науки. Под конец встречи глава Совета ректоров Владимир Васильев предложил коллегам подписать письмо губернатору с просьбой передать Исаакиевский собор РПЦ к Пасхе, то есть, к 16 апреля 2017 года. В тексте документа высказана резкая критика тех, кто противится данному предложению.

«Мы считаем, что процесс передачи должен быть завершен в ближайшее время, чтобы воспрепятствовать так называемым оппозиционерам и политиканам, а по сути, провокаторам, которые используют вопрос об Исаакиевском соборе как повод для нагнетания напряженности в обществе и сеяния религиозной розни. В их интересах поставить под сомнение правовые и моральные основания передачи собора Церкви и затормозить выполнение решения, чтобы продолжать публичные акции, направленные на оскорбление чувств христиан», — говорится в письме.

Изначально в пресс-службе Мариинского дворца заявили, что письмо подписали единогласно все присутствующие на встрече, однако позже выяснилось, что ректор Лесотехнической академии Юрий Беленький и ректор Университета культуры и искусств Александр Тургаев не поставили под обращением свои подписи.

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