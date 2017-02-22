Мэр Москвы приступил к реализации нового проекта сноса ветхого жилья
Он будет лично координировать работу всех городских структур по реализации программы.
Он будет лично координировать работу всех городских структур по реализации программы.
Мэр Москвы Сергей Собянин поручил подготовить стартовые площадки для строительства многоквартирных домов в рамках новой программы сноса ветхих пятиэтажек. Об этом градоначальник написал на свой странице в Twitter.
«Поручил подготовить первые стартовые площадки для строительства домов под новую программу сноса хрущевок и обеспечить ее финансированием», — написал Собянин.
Кроме того, он будет лично координировать работу всех городских структур по реализации программы расселения. Об этом сообщает «Интерфакс».
«В целях координации мы создадим штаб, который возглавлю я сам. Прошу всех активно работать по реализации этой программы», — заявил Собянин на заседании президиума городского правительства.
21 февраля президент России Владимир Путин поручил мэру Москвы снести ветхие пятиэтажные дома в столице и построить на их месте новые дома. В свою очередь Собянин отметил, что бюджет Москвы «достаточно устойчивый», чтобы потянуть новую программу сноса.