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18:56 (мск), источник: Мослента

Мэр Москвы приступил к реализации нового проекта сноса ветхого жилья

Он будет лично координировать работу всех городских структур по реализации программы.

Источник: РИА "Новости"

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил подготовить стартовые площадки для строительства многоквартирных домов в рамках новой программы сноса ветхих пятиэтажек. Об этом градоначальник написал на свой странице в Twitter.

«Поручил подготовить первые стартовые площадки для строительства домов под новую программу сноса хрущевок и обеспечить ее финансированием», — написал Собянин.

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Кроме того, он будет лично координировать работу всех городских структур по реализации программы расселения. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В целях координации мы создадим штаб, который возглавлю я сам. Прошу всех активно работать по реализации этой программы», — заявил Собянин на заседании президиума городского правительства.

21 февраля президент России Владимир Путин поручил мэру Москвы снести ветхие пятиэтажные дома в столице и построить на их месте новые дома. В свою очередь Собянин отметил, что бюджет Москвы «достаточно устойчивый», чтобы потянуть новую программу сноса.

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