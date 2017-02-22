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13:09 (мск), источник: РИА Новости

Глава Минобороны Турции заявил о разногласиях с Россией по сирийским курдам

АНКАРА, 22 фев — РИА Новости. Москва не разделяет позицию Анкары о том, что силы самообороны сирийских курдов связаны с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК), заявил министр обороны Турции Фикри Ышык.

Источник: Reuters

«Я слышал заявление российской стороны о том, что РФ может работать с Турцией по (сирийской) Ракке… Но насколько я вижу, освобождением Ракки (от запрещенной в РФ террористической группировки “Исламское государство” — ред.) сейчас больше интересуется коалиция. Интересы РФ больше в Алеппо и на западе Сирии. Неправильно использовать силы самообороны сирийских курдов в борьбе с другой террористической организацией. Мы объясняем России, что сирийская курдская Партия демократического союза — это та же РПК, но не могу сказать, что нас хорошо понимают», — сказал Ышык в эфире телеканала NTV.

Он добавил, что позиция новой администрации США по Сирии ближе к интересам Турции, чем позиция администрации экс-президента Барака Обамы.

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