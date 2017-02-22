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13:31 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Митинг под Верховной Радой: активисты пришли с требованиями к депутатам

Марш национального достоинства в центре Киева завершился митингом у стен Рады.

Источник: Telegraf.com.ua

Марш национального достоинства, организованный Национальным корпусом, «Правым сектором» и ВО «Свобода» завершился митингом у стен Верховной Рады Украины в среду.

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Участники марша прошли колонной от Майдана Независимости по Аллее Героев Небесной сотни, на пересечении улиц Институтской и Банковой провели короткий митинг, после чего проследовали на пл. Конституции у здания украинского парламента, где уже была установлена сцена.

Лидеры движений выступили перед собравшимися, после чего народный депутат Украины, глава Национального корпуса Андрей Билецкий вошел в здание парламента, чтобы озвучить требования Марша с трибуны Верховной Рады. Среди них, в частности, требование полного запрета на торговлю с оккупированными территориями, отказ от идеи принятия закона об особом статусе Донбасса.

В Киеве проходит Марш национального достоинства Со сцены также прозвучал призыв к власти в случае нежелания выполнять требования объявить досрочные выборы. Участники митинга зажгли фаеры и дымовые шашки.

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