Мэрия Екатеринбурга проигнорировала запрос о «транспортном» референдуме
Депутат предлагал провести плебисцит об отношении горожан к реформе общественного транспорта.
Депутат предлагал провести плебисцит об отношении горожан к реформе общественного транспорта.
Власти Екатеринбурга ответили на депутатский запрос о проведении городского референдума об отношении горожан к реформе общественного транспорта. Об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Альшевских на своей страничке в социальной сети Facebook, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«С разницей в пару дней получил письма от Евгения Ройзмана, главы города, и Сергея Тушина, заместителя
Депутат разместил сканы официальных ответов, согласно которым чиновники информируют о перенесении нововведений в сфере общественного транспорта города и фактически игнорируют смысл запроса, в котором предлагалось инициировать референдум.
Андрей Альшевских сообщил, что если в будущем встанет вопрос о проведении городского референдума по
Как сообщало ранее ИА REGNUM, реформа общественного транспорта должна была начаться в Екатеринбурге уже летом текущего года. Однако после того как планы мэрии были преданы огласке, часть горожан в социальных сетях и на городских форумах высказали своё негодование предстоящими нововведениями. Также недовольство жителей вызвал тот факт, что перед проведением реформы, её проект не был представлен на широкое общественное обсуждение.
В итоге,