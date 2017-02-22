Мэрия Екатеринбурга проигнорировала запрос о «транспортном» референдуме

«С разницей в пару дней получил письма от Евгения Ройзмана, главы города, и Сергея Тушина, заместителя сити-менеджера. Напомню, я просил думу и администрацию в едином порыве инициировать местный референдум и узнать отношение населения к маршрутных изменениям. Но поскольку вопрос потерял актуальность, то стороны предпочли умолчать о своем отношении к инициативе», — написал Андрей Альшевских.

Власти Екатеринбурга ответили на депутатский запрос о проведении городского референдума об отношении горожан к реформе общественного транспорта. Об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Альшевских на своей страничке в социальной сети Facebook, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Депутат разместил сканы официальных ответов, согласно которым чиновники информируют о перенесении нововведений в сфере общественного транспорта города и фактически игнорируют смысл запроса, в котором предлагалось инициировать референдум.

Андрей Альшевских сообщил, что если в будущем встанет вопрос о проведении городского референдума по какому-либо вопросу, то лучше сразу начинать собирать инициативную группу граждан. «Ждать, что первые лица “серого дома” заинтересуются мнением горожан, бесполезно», — подытожил депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, реформа общественного транспорта должна была начаться в Екатеринбурге уже летом текущего года. Однако после того как планы мэрии были преданы огласке, часть горожан в социальных сетях и на городских форумах высказали своё негодование предстоящими нововведениями. Также недовольство жителей вызвал тот факт, что перед проведением реформы, её проект не был представлен на широкое общественное обсуждение.