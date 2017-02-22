Рада отказалась отменить закон об амнистии

Как сообщает корреспондент Укринформа, за принятие решения проголосовали 22 депутата из необходимых 226. Таким образом, постановление считается отклоненным.

В пояснительной записке к проекту постановления говорится, что закон об амнистии в 2016 году необходимо отменить из-за того, что он был принят с нарушением Регламента.

Закон «Об амнистии в 2016 году» было принято 22 декабря 2016 года. Документ предусматривает случаи амнистии для участников АТО.

Как отметил после обсуждения проекта постановления Председатель Верховной Рады Андрей Парубий, его отклонение открывает путь для подписания соответствующего закона.