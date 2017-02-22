Минобразования планирует вывести точные науки из списка обязательных
Министерство образования предлагает объединить обязательные предметы физику, химию, биологию в один предмет.
Министерство образования предлагает объединить обязательные предметы физику, химию, биологию в один предмет.
Министерство образования предлагает объединить обязательные предметы физику, химию, биологию в один предмет и включить в него еще астрономию, экологию и географию и назвать «Человек и природа». Об этом сообщают «Подробности».
Точные науки при этом хотят вывести из списка обязательных. Новшества коснуться только старшей школы. А пока изменения вынесли на обсуждение общественности.
«Нам пора преодолеть эту многопредметность, никого не вдохновляет 22 предмета в так называемом универсальном профиле, мы из 22 обязательных предметов сделали 9, если вы идете в гуманитарный профиль тогда вам нужно знать о природе, иметь представление, но это будет более философский курс мы даем определенный конструктор и даем право выбора детям или родителям», — сказал Павел Хобзей, заместитель министра образования и науки Украины.
Объединение 3 предметов в один может привести к сокращениям учителей, опасаются эксперты и ученые.
Но в Министерстве образования настроены более оптимистично и рассчитывают на учеников, которые выберут для углубленного изучения и физику, и химию.
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Еще один вопрос квалифицированные кадры. Где найти учителей для интегрированных предметов и по каким учебникам учить старшеклассников.
«Что мы будем делать: учебники просто написать или просто склеить алгебру и геометрию, это вопрос, через страницу давать, там объекты разные », — сказал Александр Спиваковский, первый замглавы комитета по вопросам науки и образования Верховной Рады Украины.
Инициатива пока обсуждается, учебные планы только составляют, успокаивают в Министерстве. Объявлен конкурс проектов программ и учебников. Их планируют подготовить уже к лету.