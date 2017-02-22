Минобразования планирует вывести точные науки из списка обязательных

Точные науки при этом хотят вывести из списка обязательных. Новшества коснуться только старшей школы. А пока изменения вынесли на обсуждение общественности.

Министерство образования предлагает объединить обязательные предметы физику, химию, биологию в один предмет и включить в него еще астрономию, экологию и географию и назвать «Человек и природа». Об этом сообщают «Подробности».

В Министерстве образования предлагают разгрузить учеников, и дать им выбор у кого к чему душа лежит: к точным наукам или гуманитарным. Ряд предметов планируют объединить в группы. К примеру, алгебру и геометрию в математику, а физику, химию, биологию и географию в «Человек и природа».

В Министерстве образования предлагают разгрузить учеников, и дать им выбор у кого к чему душа лежит: к точным наукам или гуманитарным. Ряд предметов планируют объединить в группы. К примеру, алгебру и геометрию в математику, а физику, химию, биологию и географию в «Человек и природа».

«Нам пора преодолеть эту многопредметность, никого не вдохновляет 22 предмета в так называемом универсальном профиле, мы из 22 обязательных предметов сделали 9, если вы идете в гуманитарный профиль тогда вам нужно знать о природе, иметь представление, но это будет более философский курс мы даем определенный конструктор и даем право выбора детям или родителям», — сказал Павел Хобзей, заместитель министра образования и науки Украины.

Объединение 3 предметов в один может привести к сокращениям учителей, опасаются эксперты и ученые.

Но в Министерстве образования настроены более оптимистично и рассчитывают на учеников, которые выберут для углубленного изучения и физику, и химию.

«Мы заложили субвенцию 300 млн грн на приобретение кабинетов естественно-математического обучения, чтобы стимулировать изучение этих предметов. Я думаю, что пропорция будет 40/60 или 50/50 общее время он будет сбалансирован, учителя смогут переходить из школы в школу», — сказал Хобзей.

Еще один вопрос квалифицированные кадры. Где найти учителей для интегрированных предметов и по каким учебникам учить старшеклассников.

«Что мы будем делать: учебники просто написать или просто склеить алгебру и геометрию, это вопрос, через страницу давать, там объекты разные », — сказал Александр Спиваковский, первый замглавы комитета по вопросам науки и образования Верховной Рады Украины.

Инициатива пока обсуждается, учебные планы только составляют, успокаивают в Министерстве. Объявлен конкурс проектов программ и учебников. Их планируют подготовить уже к лету.