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14:24 (мск), источник: Tengrinews

МВД внесет поправки по сокращению срока пребывания без временной регистрации

Поправки, сокращающие срок временного пребывания без регистрации с трех до одного месяца внесут в правительство до конца февраля.

Источник: Tengrinews

Поправки в законодательство, сокращающие срок временного пребывания без регистрации с трех до одного месяца, будут разработаны МВД и внесены на утверждение в правительство РК до конца февраля 2017 года. Об этом сообщается в ответе МДВ РК на официальный запрос Tengrinews.kz.

Напомним, еще в январе 2017 года, комментируя изменения в законодательстве, юрист Сергей Уткин пояснял, что согласно пункту 13 постановления «Об утверждении Правил регистрации внутренних мигрантов и внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан» предусмотрено, что внутренние мигранты, прибывшие на временное жительство сроком свыше трех месяцев, берутся органами внутренних дел на учет по месту временного проживания без снятия с прежнего места регистрации.

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«В законе указана обязанность человека регистрироваться, как только временно он куда-то приехал. А когда эта обязанность возникает? Мы знаем, что в законе идет ссылка на постановление правительства. Из этого мы делаем вывод, что обязанность возникает только после трех месяцев», — говорил он.

Аналогичное мнение высказывал и заместитель генерального прокурора РК Нурмаханбет Исаев на своей странице в Facebook.

«Согласно пункта 13 этих же Правил на учет по месту временного проживания, …берутся внутренние мигранты, прибывшие на временное жительство сроком (внимание!) — свыше трех месяцев! Исходя из этой нормы получается, что на учет как временно пребывающие (проживающие) не должны вставать те, кто прибыл на срок менее трех месяцев», — писал он (орфография сохранена).

Как известно, принятым законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия экстремизму и терроризму» было предусмотрено изменение ряда статей КоАП РК. В новой редакции статьи 492 КоАП РК предусмотрена ответственность за проживание граждан РК без регистрации по месту жительства, по месту временного пребывания (проживания) сроком от десяти календарных дней до одного месяца. В старой редакции по поводу места временного пребывания речи не было, а срок составлял до трех месяцев.

Однако, как поясняли юристы, законе «О миграции» четко указано, что у внутренних мигрантов возникает обязанность регистрироваться в порядке, определенном правительством Казахстана.

«Для того чтобы понять, какой же это порядок, надо изучать постановления правительства», — говорил Сергей Уткин.

В свою очередь, по словам бывшего заместителя генпрокурора Нурмуханбета Исаева, казахстанцев за временное пребывание более месяца без регистрации сейчас привлечь не могут, поскольку не были внесены изменения в постановление правительства.

«Нарушили этот порядок — вас привлекут, не нарушили — не смогут. При всем желании», — писал он.

В свою очередь, в МВД РК объяснили, почему постановление меняют уже после принятия закона. Как сообщили в ведомстве, внесение изменений в соответствующие подзаконные нормативные правовые акты осуществляется после вступления в силу закона.

«Распоряжением премьер-министра РК утверждается перечень нормативных правовых и правовых актов, принятие которых необходимо в целях реализации закона РК. В этой связи, в соответствии с распоряжением премьер-министра от 6 января 2017 года № 1-р «О мерах по реализации закона РК от 22 декабря 2016 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия экстремизму и терроризму» МВД поручается разработка проекта постановления правительства о внесении поправок в указанные правила (Правила регистрации внутренних мигрантов. — Прим. автора) со сроком внесения проекта постановления на утверждение в правительство — февраль 2017 года. Данным проектом постановления предусматривается необходимость регистрации внутренних мигрантов, прибывших для временного пребывания (проживания) сроком свыше одного месяца, в течение десяти календарных дней со дня прибытия, без снятия с регистрации по месту жительства», — прокомментировали в МВД.

Стоит отметить, что представители МВД в своих выступлениях ранее говорили о том, что новым законом была введена обязательная регистрация по месту временного пребывания сроком свыше одного месяца. Однако на тот момент регулирующее этот срок постановление изменено не было.

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