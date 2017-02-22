МВД внесет поправки по сокращению срока пребывания без временной регистрации
Поправки, сокращающие срок временного пребывания без регистрации с трех до одного месяца внесут в правительство до конца февраля.
Поправки, сокращающие срок временного пребывания без регистрации с трех до одного месяца внесут в правительство до конца февраля.
Поправки в законодательство, сокращающие срок временного пребывания без регистрации с трех до одного месяца, будут разработаны МВД и внесены на утверждение в правительство РК до конца февраля 2017 года. Об этом сообщается в ответе МДВ РК на официальный запрос Tengrinews.kz.
Напомним, еще в январе 2017 года, комментируя изменения в законодательстве, юрист Сергей Уткин пояснял, что согласно пункту 13 постановления «Об утверждении Правил регистрации внутренних мигрантов и внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан» предусмотрено, что внутренние мигранты, прибывшие на временное жительство сроком свыше трех месяцев, берутся органами внутренних дел на учет по месту временного проживания без снятия с прежнего места регистрации.
«В законе указана обязанность человека регистрироваться, как только временно он
Аналогичное мнение высказывал и заместитель генерального прокурора РК Нурмаханбет Исаев на своей странице в Facebook.
«Согласно пункта 13 этих же Правил на учет по месту временного проживания, …берутся внутренние мигранты, прибывшие на временное жительство сроком (внимание!) — свыше трех месяцев! Исходя из этой нормы получается, что на учет как временно пребывающие (проживающие) не должны вставать те, кто прибыл на срок менее трех месяцев», — писал он (орфография сохранена).
Как известно, принятым законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия экстремизму и терроризму» было предусмотрено изменение ряда статей КоАП РК. В новой редакции статьи 492 КоАП РК предусмотрена ответственность за проживание граждан РК без регистрации по месту жительства, по месту временного пребывания (проживания) сроком от десяти календарных дней до одного месяца. В старой редакции по поводу места временного пребывания речи не было, а срок составлял до трех месяцев.
Однако, как поясняли юристы, законе «О миграции» четко указано, что у внутренних мигрантов возникает обязанность регистрироваться в порядке, определенном правительством Казахстана.
«Для того чтобы понять, какой же это порядок, надо изучать постановления правительства», — говорил Сергей Уткин.
В свою очередь, по словам бывшего заместителя генпрокурора Нурмуханбета Исаева, казахстанцев за временное пребывание более месяца без регистрации сейчас привлечь не могут, поскольку не были внесены изменения в постановление правительства.
«Нарушили этот порядок — вас привлекут, не нарушили — не смогут. При всем желании», — писал он.
В свою очередь, в МВД РК объяснили, почему постановление меняют уже после принятия закона. Как сообщили в ведомстве, внесение изменений в соответствующие подзаконные нормативные правовые акты осуществляется после вступления в силу закона.
«Распоряжением
Стоит отметить, что представители МВД в своих выступлениях ранее говорили о том, что новым законом была введена обязательная регистрация по месту временного пребывания сроком свыше одного месяца. Однако на тот момент регулирующее этот срок постановление изменено не было.