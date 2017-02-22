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14:01 (мск), источник: Вести - Калининград

Михаил Ведерников будет курировать Калининградскую область

Распоряжением администрации Президента Российской Федерации на должность заместителя полномочного представителя главы государства в Северо-Западном федеральном округе назначен Михаил Юрьевич Ведерников.

До этого он занимал должность заместителя полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе.

В соответствии с распределением функциональных обязанностей Ведерников будет обеспечивать деятельность полномочного представителя по вопросам развития Калининградской области.

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