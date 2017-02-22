Михаил Ведерников будет курировать Калининградскую область
Распоряжением администрации Президента Российской Федерации на должность заместителя полномочного представителя главы государства в
Распоряжением администрации Президента Российской Федерации на должность заместителя полномочного представителя главы государства в
До этого он занимал должность заместителя полномочного представителя Президента Российской Федерации в
В соответствии с распределением функциональных обязанностей Ведерников будет обеспечивать деятельность полномочного представителя по вопросам развития Калининградской области.