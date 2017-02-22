Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В шоу «Модный приговор» сменился ведущий
США обрушились на РФ с обвинениями на заседании Совбеза ООН
Савченко выполнила свое "первое" обещание: "Пришло время!"
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми
Собчак против Брежневой: последний шанс
СМИ опубликовали видео убийства брата лидера КНДР Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент нападения на Ким Чен Нама
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми
В Москве продается самая маленькая квартира в России
Маткапиталом разрешат гасить ипотечные платежи
Откровенный снимок: 40-летняя Гусева в чулках удивила фанатов
Названа предварительная причина смерти Чуркина
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
Белое платье по фигуре: Кабаева обворожила гостей турнира
Эксперт о мерах Путина по ДНР: Предупредил Трампа
Превышение скорости: власти хотят отменить «бесплатные» 20 км/ч
В Германии Lada Vesta стоит дороже, чем Skoda
Фоторепортажи
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
1275-летие Солнца нации
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
14:34 (мск), источник: Informburo.kz

Назарбаев: Меня коробит, когда называют казахами Томирис и Чингисхана

Президент РК посетовал на то, что люди иногда углубляются в историю, вместо того чтобы думать о своём завтра.

Источник: Informburo.kz

Президент РК Нурсултан Назарбаев на торжественной сессии пленарного заседания Национальной академии наук РК, посвященной 70-летию НАН РК, выразил своё мнение по вопросу о национальной принадлежности Чингисхана.

«Меня коробит, когда называют казахами Томирис и Чингисхана. Как будто нам больше сказать нечего. Пора уже смотреть вперёд. Однажды Тони Блэр сказал: “У Великобритании великая история, но мы не можем жить в музеях, пора сажать людей за компьютеры”. И мы тоже должны над этим задуматься. Ваши слова должны быть авторитетными. Сейчас стоит вопрос: какими должны быть казахстанцы в будущем? Мы, старшее поколение, добились независимости, построили сильное государство посреди Великой степи», — сказал Назарбаев, обращаясь к академикам НАН.

Читайте также
Назарбаев: Если проблема возникает, у нас создают министерство, не зная, для чего оно нужно

Президент отметил, что нужно вырастить поколение с богатым духовным миром, чтящее свою независимость, религию и культуру.

«Нужно готовить уже сейчас таких людей. Они должны быть специалистами глобального уровня, которые овладеют передовыми науками и технологиями, смогут работать везде, где захотят. Для этого вместе с родным языком они должны овладеть английским языком. Только тогда казахи смогут быть конкурентоспособными в мире», — подытожил Назарбаев.

Нурсултан Назарбаев поздравил учёных Казахстана с 70-летием НАН РК. Торжественное мероприятие состоялось 22 февраля в здании Казахского государственного академического театра оперы и балета имени Абая.

Президент РК прибыл в Алматы, чтобы чествовать около тысячи академиков и профессоров, которые приехали из стран СНГ. На встрече с учёными Президент предложил создать при Академии наук коллегиальный орган по этике, который сможет разработать кодекс учёного.

Также Назарбаев порекомендовал половину научных статей публиковать на английском языке, ведь именно они смогут привлечь иностранных инвесторов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Дочери бездомного Алика Давлетшина, искавшей отца, сообщили о его гибели
МИД ответил на заявления о вмешательстве РФ в дела Черногории
Китайцы строят объекты с раздвижной крышей на спорных островах
Шойгу заявил о нехватке 1300 военных летчиков
Греф пообещал Путину дальнейшее снижение ставок по ипотеке
Верховный суд освободил активиста Ильдара Дадина
В Германии задержан россиянин по подозрению в финансировании ИГ
Грузовой корабль Dragon не смог пристыковаться к МКС
Спорт
Определен состав сборной России на ЧМ по лыжным гонкам Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в финском Лахти с 22 февраля по 5 марта
Авто
Тестируем советский БА-20: автомобиль, который разгромил японцев 20 лет в строю, несколько войн и локальных конфликтов за плечами, а в финале геройской службы — забвение. Вспомним, что такое бронеавтомобиль БА-20
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду на то, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
В шоу «Модный приговор» сменился ведущий Причины замены Александра Васильева пока не сообщаются
Недвижимость
В Москве продается самая маленькая квартира в России
В России на 3D-принтере напечатали первый дом
Путин поручил очистить Москву от пятиэтажек
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Андрей Макаревич не хочет оплачивать дочери выпускной Певец возмущен суммой, которую на праздник собираются потратить другие родители.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь