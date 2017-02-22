Назарбаев: Меня коробит, когда называют казахами Томирис и Чингисхана

«Меня коробит, когда называют казахами Томирис и Чингисхана. Как будто нам больше сказать нечего. Пора уже смотреть вперёд. Однажды Тони Блэр сказал: “У Великобритании великая история, но мы не можем жить в музеях, пора сажать людей за компьютеры”. И мы тоже должны над этим задуматься. Ваши слова должны быть авторитетными. Сейчас стоит вопрос: какими должны быть казахстанцы в будущем? Мы, старшее поколение, добились независимости, построили сильное государство посреди Великой степи», — сказал Назарбаев, обращаясь к академикам НАН.

Президент РК Нурсултан Назарбаев на торжественной сессии пленарного заседания Национальной академии наук РК, посвященной 70-летию НАН РК, выразил своё мнение по вопросу о национальной принадлежности Чингисхана.

Назарбаев: Если проблема возникает, у нас создают министерство, не зная, для чего оно нужно

Президент отметил, что нужно вырастить поколение с богатым духовным миром, чтящее свою независимость, религию и культуру.

«Нужно готовить уже сейчас таких людей. Они должны быть специалистами глобального уровня, которые овладеют передовыми науками и технологиями, смогут работать везде, где захотят. Для этого вместе с родным языком они должны овладеть английским языком. Только тогда казахи смогут быть конкурентоспособными в мире», — подытожил Назарбаев.

Нурсултан Назарбаев поздравил учёных Казахстана с 70-летием НАН РК. Торжественное мероприятие состоялось 22 февраля в здании Казахского государственного академического театра оперы и балета имени Абая.

Президент РК прибыл в Алматы, чтобы чествовать около тысячи академиков и профессоров, которые приехали из стран СНГ. На встрече с учёными Президент предложил создать при Академии наук коллегиальный орган по этике, который сможет разработать кодекс учёного.

Также Назарбаев порекомендовал половину научных статей публиковать на английском языке, ведь именно они смогут привлечь иностранных инвесторов.