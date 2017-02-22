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14:20 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии депутаты предложили установить налоговые льготы для инвесторов территорий опережающего развития

УФА, 22 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. На прошедшем в Уфе заседании Государственного Собрания Башкортостана депутаты рассмотрели вопросы установления налоговых льгот по уплате налога на имущество организаций резидентам территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) — Кумертау и Белебея, а также установления пониженной налоговой ставки налога на прибыль организаций инвесторам, осуществляющих деятельность в форме капитальных вложений в республике.

Проект закона предусматривает установление для резидентов ТОСЭР пониженной ставки налога на прибыль, подлежащего к зачислению в республиканский бюджет, в размере пяти процентов — в течение первых пяти налоговых периодов, 10 процентов — в течение последующих пяти налоговых периодов.

Также в первом чтении был рассмотрен документ, предусматривающий реализацию мероприятия по организации и ведению мониторинга качества, безопасности пищевых продуктов и здоровья населения на территории региона.

В рамках принятого документа о внесении изменений в Кодекс РБ о безопасности дорожного движения уточнены обязанности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки авто- и электротранспортом. В соответствии с федеральным законодательством закреплен термин «аварийно-опасный участок дороги». Теперь региональная и местная власти, а также владельцы автодорог, в том числе частных, обязаны утверждать перечни аварийно-опасных участков дорог и разрабатывать первоочередные меры по устранению причин и условий совершения ДТП.

Законопроектом «О внесении изменений в Экологический кодекс РБ» уточняются виды негативного воздействия на окружающую среду, за которые взимается плата. Предложено исключить отдельные положения по вопросу платы за загрязнение систем водоснабжения и водоотведения, ввести запрет на выращивание и разведение животных и растений, произведенных с использованием методов генной инженерии.

Согласно еще одному законопроекту меняется административно-территориальное устройство республики. Совет Кушнаренковского района предлагает скорректировать границы Старокурмашевского и Кушнаренковского сельсоветов. Депутаты во втором чтении поддержали изменения в Закон «Об Общественной палате РБ», которые предусматривают новый порядок ее формирования.

Всего на заседании депутаты рассмотрели 17 вопросов, связанных с проектами республиканских законов. В окончательном чтении приняты 14 законопроектов, в первом — три проекта закона.

Башкирскими парламентариями была представлена законодательная инициатива в федеральное законодательство. Она касается санкций в отношении должников по транспортному налогу. Предлагается наделить судебных приставов полномочиями вводить временное ограничение на управление транспортным средством для людей, имеющих задолженность по уплате транспортного налога.

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