Россияне смогут посещать Армению по внутренним паспортам

«Хотел бы выразить удовлетворение, что с завтрашнего дня вступает в силу изменение в соглашение о безвизовых поездках, в соответствии с которым граждане России могут посещать Армению по внутренним паспортам», — сказал он по итогам переговоров с главой МИД Армении Эдвардом Налбандяном.

Правительство Армении 16 февраля утвердило новые правила въезда для россиян. Тем самым власти страны намерены увеличить туристический поток.

Министр юстиции Армении Арпине Ованнисян ранее рассказал, что при пересечении границы в паспортах не будет ставиться никаких отметок о въезде, чтобы документы не утратили силу.