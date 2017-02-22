Россельхознадзор может расширить ограничения для Беларуси

Российское ведомство ранее высказывало неоднократные претензии в адрес Беларуси в связи с ненадлежащим качеством мясной и молочной продукции, а в начале февраля ограничил импорт говядины с предприятий Минской области, заподозрив Беларусь в реэкспорте мяса из Украины.

МИНСК, 22 фев — Sputnik. Россельхознадзор может расширить запрет на поставки мясной продукции из Беларуси, если власти страны не предпримут мер по предотвращению контрабандных поставок в Россию, заявил глава ведомства Сергей Данкверт.

Мало закрыли, нарушений было гораздо больше.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 февраля во время «Большого разговора» предложил возбудить в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта уголовное дело — он якобы препятствует поставкам продуктов из Беларуси в Россию.

«Единственная претензия, которая может возникнуть у белорусской прокуратуры — в том, что Россельхознадзор закрыл мало предприятий Беларуси», — заявил Данкверт в интервью газете «Известия».

При этом руководитель ведомства заявил, что нарушений с белорусской стороны было выявлено гораздо больше, чем предпринято ограничительных мер.

Ранее в Москве выразили недоумение по поводу заявления Лукашенко, а в самом Россельхознадзоре сообщили, что причин для беспокойства нет, поскольку все решения в отношении белорусских производителей были правомерными. С 6 февраля Россельхознадзор ввел ограничения на поставки с некоторых предприятий минской говядины — производителей заподозрили.

ЕЭК лоббирует белорусские интересы.

Данкверт также обвинил Евразийскую экономическую комиссию в том, что ее специалисты лоббируют белорусские интересы, а просьбы и предложения России игнорируют.

«Когда мы вносим какие-то предложения и просим ЕЭК быстро принять меры, все понимают, что это невозможно. Еще в 2000-х годах, когда мы с европейцами обсуждали вопросы ВТО, я интересовался, каким образом им в рамках Евросоюза удалось сделать так, что ни через Португалию, ни через Испанию, ни через Голландию, ни через другие страны запрещенная продукция не проходит. Оказывается, чтобы добиться этого, заседания Евросоюза собирались каждые две недели и каждые две недели принимались решения по поставкам продовольствия, перекрывались все возможные “хитрые” каналы», — отметил Данкверт.

«Но наша Евразийская комиссия вопросы рассматривает не каждые две недели и даже не каждые полгода. И понятно, что этого добиться невозможно, если ключевые посты, определяющие техническое регулирование, сельское хозяйство, занимают наши белорусские коллеги», — продолжил глава Россельхознадзора.

Данкверт отметил, что ЕЭК утвердила техрегламент на молоко и молочную продукцию, но методика проверок по нему не позволяет выявить сухое молоко в питьевом молоке. Также у Россельхознадзора есть претензии к ЕЭК в отношении техрегламента о безопасности пищевой продукции.

Сотрудники Россельхознадзора боятся провокаций.

Данкверт также рассказал, что сотрудники его ведомства боятся ехать в Беларусь с инспекторскими проверками, так как опасаются провокаций.

«Наши инспекторы, которые там работали, еще три года назад просили меня не посылать их в Беларусь из-за нездоровой обстановки там. Инспекторы боятся провокаций», — заявил Данкверт в интервью.