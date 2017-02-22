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14:52 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Госдолг понизился, доходы выросли. На Южном Урале отчитались о бюджете-2016

ЧЕЛЯБИНСК, 22 февраля, РИА ФедералПресс. Сегодня, 22 февраля, на заседании правительства Челябинской области был представлен отчет об исполнении областного бюджета за 2016 год. Доходы региона в прошлом году составили 132,6 млрд рублей, что на 5,3% больше, чем в 2015 году, рассказали «ФедералПресс» в пресс-службе главы региона.

Источник: Пресс-служба губернатора Челябинской области

Первый замминистра финансов области Антон Прыгунов доложил, что доходы бюджета в 2016 году на 6,7 млрд рублей превысили доходы 2015 года. При этом значительная часть (73%) была направлена на выполнение социальных обязательств — это 96,7 млрд рублей. Из них на зарплаты бюджетникам было выделено 62,3 млрд рублей (на 7,5% больше, чем годом ранее).

«Дефицит областного бюджета в 2016 году сведен практически к минимуму — с планируемых 8,7 млрд рублей он снизился по факту до 166 млн рублей и покрыт за счет собственных остатков. Брать банковские кредиты на эти цели не пришлось», — рассказал Прыгунов.

Кроме того, он добавил, что размер областного госдолга сократился на 15% — с 33,4 млрд до 28,5 млрд рублей по сравнению с началом 2016 года. Расходы на сферу образования составили 33,4 млрд рублей с приростом 1,9% по сравнению с 2015 годом, на здравоохранение — 27,7 млрд рублей (1,7%), на социальную политику — 26,4 млрд рублей (9,7%).

На физкультуру, спорт и культуру в общей сложности потратили более 3,5 млрд рублей. Что касается расходов экономического характера, на дорожное хозяйство было направлено более 11,5 млрд рублей с приростом 28,1%, на сельское хозяйство — 4,6 млрд рублей (3,2%). Трансферты муниципальным образованиям составили 70 млрд рублей, что на 3,7 млрд рублей больше, чем годом ранее.

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