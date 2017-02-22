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14:42 (мск), источник: ИА Башинформ

Рустэм Хамитов поздравил жителей Башкортостана с Днём защитника Отечества

УФА, 22 фев 2017. /ИА «Башинформ"/. 22 февраля в Уфе Глава республики Рустэм Хамитов выступил на торжественном собрании, посвященном Дню защитника Отечества, которое состоялось в Государственном концертном зале «Башкортостан».

Источник: РИА "Новости"

— Этот всенародный праздник прочно связывает прошлое, настоящее и будущее России. Он является символом стойкости и мужества, сплочённости и единства, гордости за страну и её историю, — сказал Рустэм Хамитов. — В этот день мы чествуем военнослужащих, тружеников, посвятивших себя служению Родине, защите её интересов во всех сферах, ратному и мирному труду. Отдаём дань памяти павшим героям. Передаём особые поздравления тем, кто находится сегодня в строю, на боевом посту.

Глава региона поблагодарил руководство страны за поддержку в работе по сохранению исторической памяти, в том числе за передачу республике ордена Красной Звезды командира 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, генерал-майора Минигали Шаймуратова.

— Наш долг — укреплять связь времён, воспитывать у подрастающего поколения уважение к ратным традициям, богатому историческому наследию, любовь к родной земле, — подчеркнул Рустэм Хамитов. — Важно, что в стране запущен просветительский проект исторических парков «Россия — моя история». Первым такой парк появится у нас в Уфе, на площадке комплекса ВДНХ. Уверен, что он станет одной из самых популярных достопримечательностей нашей столицы, будет интересен людям всех возрастов.

Руководитель республики отметил успехи воинских частей, дислоцированных на территории Башкортостана, предприятий и организаций военно-промышленного комплекса.

— Свыше 11 тысяч наших земляков проходят срочную службу практически во всех родах войск. В прошлом году армейские ряды пополнили более тысячи контрактников, — сказал Рустэм Хамитов. — Призывников из Башкортостана ценят как наиболее подготовленных, дисциплинированных и морально устойчивых. Пожелаем всем им крепкого здоровья, успешной службы и счастливого возвращения домой, в родную республику.

Глава Башкортостана высоко оценил систему военной подготовки и патриотического воспитания молодёжи в республике, деятельность волонтёрских организаций и поисковых отрядов.

— День защитника Отечества — праздник мужественных и сильных людей. Вы — надёжная опора не только своих родных и близких. Вы — мощный оплот республики, страны. Искренняя вам благодарность за добросовестную службу и трудовые свершения. Спасибо вашим семьям за понимание, терпение и поддержку, — сказал Рустэм Хамитов. — Вместе мы будем прилагать все силы, чтобы жизнь в республике была спокойной, достойной и счастливой, чтобы Башкортостан и дальше укреплял свои позиции в числе развитых и успешных регионов России.

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