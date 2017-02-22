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16:02 (мск), источник: Sputnik.by

В МВД разъяснили порядок пребывания в РБ лиц с документами ДНР и ЛНР

Подавляющее большинство граждан, предъявляющих такие документы, подпадают под действие указа президента «О пребывании граждан Украины в РБ».

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 21 фев — Sputnik. Беларусь будет принимать решение о возможности въезда на свою территорию лиц с паспортами ЛНР и ДНР в индивидуальном порядке, сообщили в МВД Беларуси.

На минувшей неделе президент России Владимир Путин подписал указ о признании в РФ документов, которые выданы гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины до политического урегулирования ситуации в регионе.

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«При въезде в Беларусь с территории РФ граждан по проездным документам ДНР и ЛНР органами внутренних дел на первоначальном этапе проводится процедура идентификации личности, после чего в индивидуальном порядке, в зависимости от жизненной ситуации, принимается решение о возможности дальнейшего пребывания в РБ», — сообщили в среду в министерстве внутренних дел Беларуси.

Там пояснили, что ДНР и ЛНР являются непризнанными территориальными образованиями, в связи с чем документы, выданные соответствующими органами ДНР и ЛНР, также являются недействительными на территории Беларуси.

Вместе с тем, по словам собеседников агентства, подавляющее большинство граждан, предъявляющих такие документы, подпадают под действие указа президента РБ от 30.08.2014 № 420 «О пребывании граждан Украины в РБ».

В том числе они освобождаются от предоставления некоторых документов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на проживание в Беларуси, отметили в МВД.

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