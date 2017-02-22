«Газпром» проиграл апелляцию на штраф АМКУ, поэтому должен заплатить 172 млрд грн

Таким образом, решение Хозяйственного суда от 5 декабря 2016 о взыскании с ОАО «Газпром» 85965000000 грн штрафа за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа, а также 85965000000 грн пени остается в силе.

Соответствующее решение было принято сегодня в рамках судебного заседания, инициированного «Газпромом», — повидомляеють «Украинские новости» .

Напомним, что Хозяйственный суд Киева 5 декабря принял решение о принудительном взыскании с российской компании «Газпром» почти 172 млрд гривен.

Отметим, что в конце декабря 2015 Антимонопольный комитет Украины сообщил, что в 2009—2015 годах «Газпром», занимая монопольное положение на рынке, постоянно нарушал условия транзитного контракта с НАК «Нафтогаз» и игнорировал любые обращения об изменении условий сотрудничества на экономически обоснованные и взаимовыгодные. 22 января 2016 АМКУ наложил штраф в размере 86 млрд грн на «Газпром».

НАК «Нафтогаз Украины» 16 июня 2014 подал иск в Стокгольмский арбитражный суд против российской энергетической компании «Газпром».

Газпром 12 апреля подал иск в Хозяйственный суд Киева с просьбой признать недействительным решение АМКУ. 13 апреля суд вернул этот иск без рассмотрения, сославшись на ненадлежащее оформление искового заявления, а именно — непредоставление доказательств полномочий лица, подписавшего иск. Обжалования этого решения в апелляционном суде также было безуспешным.