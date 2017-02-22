Нижегородская Дума предлагает вернуть льготы ветеранам труда, получающим ежемесячный доход выше 20 тысяч рублей, сообщает НИА «Нижний Новгород».

Депутаты обратились в Заксобрание Нижегородской области с предложением вернуть прежние льготы. В декабре прошлого года были внесены правки в закон «О мерах соцподдержки ветеранов». С 1 января ежемесячная денежная выплата в размере 300 рублей, ежемесячная компенсация в размере 50% платы за жилье, ежеквартальная компенсация расходов на приобретение твердого топлива в размере 380 рублей (при наличии печного отопления), а также льготные путевки предоставляются только ветеранам труда с доходом ниже 20 тысяч рублей.

На заседании 22 февраля депутаты предложили вернуть прежние нормы. За обращение с этим предложением в Заксобрание проголосовали 29 из 33 присутствующих депутатов, «против» не высказался никто.