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18:02 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Нижегородская Дума предлагает вернуть льготы ветеранам труда

В регионе хотят вернуть прежние нормы.

Нижегородская Дума предлагает вернуть льготы ветеранам труда, получающим ежемесячный доход выше 20 тысяч рублей, сообщает НИА «Нижний Новгород».

Депутаты обратились в Заксобрание Нижегородской области с предложением вернуть прежние льготы. В декабре прошлого года были внесены правки в закон «О мерах соцподдержки ветеранов». С 1 января ежемесячная денежная выплата в размере 300 рублей, ежемесячная компенсация в размере 50% платы за жилье, ежеквартальная компенсация расходов на приобретение твердого топлива в размере 380 рублей (при наличии печного отопления), а также льготные путевки предоставляются только ветеранам труда с доходом ниже 20 тысяч рублей.

На заседании 22 февраля депутаты предложили вернуть прежние нормы. За обращение с этим предложением в Заксобрание проголосовали 29 из 33 присутствующих депутатов, «против» не высказался никто.

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