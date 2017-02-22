Дмитрий Бердников: Служить в российской армии — это большая честь

Служить в российской армии — это большая честь, считает мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Глава города принял участие в мероприятии в честь защитников Отечества, павших в боях при исполнении воинского долга. Кроме того, к ветеранам боевых действий, служащим в воинских подразделениях, кадетам, представителям власти, правоохранительных органов и общественных организаций обратились губернатор Иркутской области Сергей Левченко, председатель комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении Законодательного собрания региона Борис Алексеев. Также в мероприятии приняли участие начальник Управления ФСБ России по Иркутской области Михаил Козубов, начальник ГУ МВД России по Иркутской области Андрей Калищук.

Участники церемонии возложили цветы, венки и гирлянды к памятникам воинской славы — мемориалу «Вечный огонь» и генералу армии Афанасию Белобородову. Воинские подразделения прошли торжественным маршем. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.