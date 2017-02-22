Николай Меркушкин: «День защитника Отечества стал настоящим народным праздником»

Николай Меркушкин добавил, что все видели, как впервые за 20−25 лет наши войска успешно выполнили задачу Верховного главнокомандующего.

Губернатор процитировал слова президента РФ Владимира Путина: «Террористам нанесен ощутимый урон, армия и флот России убедительно доказали, что способны эффективно работать вдали от постоянных мест дислокации».

«Сегодня наше государство сталкивается с серьезными угрозами и вызовами. Россия, по сути, возглавила борьбу с международным терроризмом, который сегодня, как явление, стал главной бедой планеты», — сказал Николай Меркушкин.

Глава региона подчеркнул, что обеспечение надежной, гарантированной защиты суверенитета, территориальной целостности и национальных интересов России — один и приоритетов государственной политики. Особенно актуально решение этой задачи в сложившейся очень непростой внешнеполитической обстановке.

«Этот праздник давно уже стал всенародным. Он объединяет всех, кто в разные времена с оружием в руках отстаивал свободу и независимость нашей Родины. Кто с честью прошел суровую армейскую школу и кто сейчас выполняет свой воинский долг», — сказал губернатор.

Церемония чествования защитников Отечества началась с внесения в зал флагов России, министерства обороны РФ и Самарской области и исполнения духовым оркестром государственного гимна страны. Затем на сцену поднялся Николай Меркушкин.

Самара со времен Великой Отечественной войны всегда была одним из центром производства вооружения для нашей армии. Сегодня наши заводы модернизируются, делается все, чтобы поставленные задачи были выполнены.

«Мы гордимся тем, что в антитеррористической операции на территории Сирии участвуют боевые летчики Краснознаменной Донбасской авиабазы, с которой наш регион поддерживает многолетние шефские связи. Там, на дальних подступах, они мужественно сражаются прежде всего за нашу Родину, отстаивают безопасность наших граждан», — сказал глава региона.

Николай Меркушкин подчеркнул, что глава государства, правительство России сегодня делают все, чтобы наши вооруженные силы были современными, мобильными и хорошо оснащенными, большое внимание уделяется социальной поддержке военнослужащих. Ключевая задача — обеспечение военных жильем.

«Мы знаем, как остро эта проблема стояла последние 25−27 лет. За последний год только в Самарской области более 1 млрд рублей было выделено министерством обороны, чтобы людей обеспечить жильем. А за пять лет в шесть раз сократилась очередь, которая накапливалась многие годы», — рассказал губернатор.

Глава региона отметил, что самарский оборонно-промышленный комплекс активно способствует укреплению обороноспособности нашего государства.

«Самара со времен Великой Отечественной войны всегда была одним из центром производства вооружения для нашей армии. Сегодня наши заводы модернизируются, делается все, чтобы поставленные задачи были выполнены. Мы и впредь будем делать все для того, чтобы Российские вооруженные силы оставались подлинным гарантом мира, спокойствия и безопасности наших граждан», — заметил губернатор.

Николай Меркушкин подчеркнул, что особого почета, уважения и благодарности заслуживают ветераны, сокрушившие фашизм в Великой Отечественной войне.

«Ваш беспримерный героизм на фронте и самоотверженный труд в тылу обеспечили Победу над сильным, коварным и безжалостным врагом. Этот победный дух и сегодня живет в каждом из нас, укрепляя нашу веру в неисчерпаемые силы российского народа», — сказал глава региона.

Губернатор добавил, что исключительно важна работа по патриотическому воспитанию, которую проводят ветераны Великой Отечественной войны и локальных войн и выразил уверенность, что сегодняшнее поколение защитников Отечества, продолжая славные традиции, будет достойно выполнить свой почетный долг по защите нашей Родины.

«В последние годы молодежь стала по-другому относиться к армии, есть большой конкурс в военные училища. В прошлом году 7 медалистов—выпускников школ приняли решение продолжить образования в военных вузах. Это говорит о состоянии общества, о любви к своей стране», — отметил губернатор.

Николай Меркушкин, по традиции, вручил государственные награды и награды Самарской области военнослужащим региона. Стоит отметить, что сегодня военным присваивались и самые что ни на есть гражданские звания.

Так, директору-художественному руководителю, артисту хора государственного ансамбля песни и танца Самарской области «Волжские казаки» Евгению Бухалову было присвоено почетное звание «Заслуженный артист Самарской области».

«Николай Иванович, я благодарю лично вас и правительство региона за высокую оценку моего скромного труда и труда всего нашего коллектива, который побывал во всех горячих точках от Северного Кавказа до Сирийской республики, от Боснии и Герцеговины до Таджикистана. И везде наши песни на ура воспринимались союзниками и друзьями», — сказал в ответном слове Евгений Бухалов.