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16:01 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

В Подмосковье построят копию Рейхстага для тренировок юнармейцев

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в парке «Патриот» в подмосковном городе Кубинка строится здание Рейхстага, которое смогут штурмовать юнармейцы. Кроме того, по словам министра, в парке создадут партизанскую деревню.

Источник: РИА "Новости"
В парке “Патриот” строим Рейхстаг. Не в полном виде, но для того, чтобы наши юнармейцы могли штурмовать не что попало, а конкретное место.
— цитирует заявление Сергея Шойгу «Интерфакс»

Говоря о партизанской деревне, министр отметил, что в ней есть класс подготовки подрывников, кухня, повара, партизанская баня и даже землянка замполита.

Кроме того, Сергей Шойгу сообщил, что в парке «Патриот» все желающие вскоре смогут провести целый день на подводной лодке и испытать на себе все, что там происходит, начиная с борьбы за выживание и заканчивая компотом и макаронами по-флотски. Он отметил, что в парке завершается создание линии фронта с окопами и блиндажами, чтобы люди могли почувствовать атмосферу жизни и в таких условиях.

Напомним, в начале февраля Министерство обороны отказалось от размещения филиала парка «Патриот» у горы Гасфорта в Севастополе. Об этом сообщил врио губернатора города Дмитрий Овсянников. По его словам, Минобороны по-прежнему заинтересовано в строительстве парка в Севастополе и в ближайшее время военным предложат другие участки.

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