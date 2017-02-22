В Подмосковье построят копию Рейхстага для тренировок юнармейцев

В парке “Патриот” строим Рейхстаг. Не в полном виде, но для того, чтобы наши юнармейцы могли штурмовать не что попало, а конкретное место.

Говоря о партизанской деревне, министр отметил, что в ней есть класс подготовки подрывников, кухня, повара, партизанская баня и даже землянка замполита.

Кроме того, Сергей Шойгу сообщил, что в парке «Патриот» все желающие вскоре смогут провести целый день на подводной лодке и испытать на себе все, что там происходит, начиная с борьбы за выживание и заканчивая компотом и макаронами по-флотски. Он отметил, что в парке завершается создание линии фронта с окопами и блиндажами, чтобы люди могли почувствовать атмосферу жизни и в таких условиях.