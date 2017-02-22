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15:54 (мск), источник: РБК

Шойгу предложил отказаться от «бесконечной милитаризации» России

Глава Минобороны России Сергей Шойгу предложил отказаться от милитаризации России, сделав начальную военную подготовку факультативной. Свое предложение министр, как сообщает «Интерфакс», высказал на правительственном часе в Госдуме.

Источник: РИА "Новости"

Шойгу предложил отказаться от обязательной военной подготовки, сконцентрировавшись на «патриотическом воспитании». «Мы не должны милитаризировать страну бесконечно», — подчеркнул он.

В то же время министр отметил, что позитивно относится к развитию юнармейского движения в России. По его словам, в настоящее время «в каждой школе, которую заканчивало руководство Вооруженных сил», уже созданы юнармейские отряды. Их курируют представители командования армии. Также Шойгу предложил депутатам взять на себя обязанности по курированию юнармейских отрядов. «Представьте себе, появится 450 классов, и каждый депутат будет за этим смотреть. Я вас к этому призываю и хотел бы, чтобы вы этим занялись, а мы готовы помочь», — заявил глава Минобороны.

Юнармейское движение было создано по инициативе Шойгу в 2015 году. Движение носит патриотический характер и объединяет органы и организации, связанные с предпризывной подготовкой граждан.

Ранее на своем выступлении в Госдуме Шойгу рассказал, что для тренировок юнармейцев в парке «Патриот» будут построены модель здания рейхстага и «полноразмерная партизанская деревня». По словам министра, так юные бойцы получат возможность «штурмовать конкретное место», а не «что попало».

Комментарии
14
Непрощённый Непрощённый
Да по моему - все нормальные ребята после 8 лет)))))))) имеют естественный интерес к военной истории))))))))))) Другое дело что именно в этом возрасте уже проявляется специализация - лётчики - моряки - танкисты - другое дело собрать разобрать автомат - пистолет оооо це дило))))))))) Тогда при школах надо вводить преподователей нвп ))))))))) Там людей увлечонных не мало и на гражданке - а курирование школ сенаторами - это ведь по интересам - другое дело их найдут преподаватели которые как раз специализируются на военной кафедре - а здесь уже и реальная польза для школ - там компьютеры - общественная деятельность и т.д. )))
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vesta
В каком месте, извините? )) Я нахожу его правильным..
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Михаил
А мне нравится этот предложение. Даже очень. В нынешнее время, кода пацаны подростки превращаются в безответственных баб по нутру и непонятного пола внешне, живущих с компьютером, это вполне отрезвляющая воспитывающая необходимая подготовка.
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