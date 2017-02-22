Шойгу предложил отказаться от «бесконечной милитаризации» России

Шойгу предложил отказаться от обязательной военной подготовки, сконцентрировавшись на «патриотическом воспитании». «Мы не должны милитаризировать страну бесконечно», — подчеркнул он.

В то же время министр отметил, что позитивно относится к развитию юнармейского движения в России. По его словам, в настоящее время «в каждой школе, которую заканчивало руководство Вооруженных сил», уже созданы юнармейские отряды. Их курируют представители командования армии. Также Шойгу предложил депутатам взять на себя обязанности по курированию юнармейских отрядов. «Представьте себе, появится 450 классов, и каждый депутат будет за этим смотреть. Я вас к этому призываю и хотел бы, чтобы вы этим занялись, а мы готовы помочь», — заявил глава Минобороны.

Юнармейское движение было создано по инициативе Шойгу в 2015 году. Движение носит патриотический характер и объединяет органы и организации, связанные с предпризывной подготовкой граждан.

Ранее на своем выступлении в Госдуме Шойгу рассказал, что для тренировок юнармейцев в парке «Патриот» будут построены модель здания рейхстага и «полноразмерная партизанская деревня». По словам министра, так юные бойцы получат возможность «штурмовать конкретное место», а не «что попало».