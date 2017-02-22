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16:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Иран пригрозил США пощечиной

Командир Корпуса стражей исламской революции (КСИР) пригрозил правительству США пощечиной, если они продолжат подрывать оборонный потенциал Ирана. Об этом сообщает Reuters.

Источник: AP 2017

«Враг не должен недооценивать своих соперников, и если он допустит такую ошибку, то пусть будет готов получить по лицу», — заявил генерал наземных войск Мохаммад Пакпур.

Занявший в прошлом месяце пост президента Дональд Трамп пообещал ужесточить политику в отношении Исламской республики. Заявление поступило после испытания Ираном баллистических ракет 29 января. В среду, 22 февраля, КСИР завершил трехдевные учения, в которых были задействованы ракетные войска, артиллерийские и танковые части и вертолеты. «Теперь каждый увидит, на что мы способны», — подчеркнул Пакпур.

Власти Ирана отмечают, что их ракетная программа является оборонительной и не имеет ничего общего с ядерной сделкой, которую они заключили в 2015 году с «шестеркой» международных посредников. В ходе президентской кампании Трамп неоднократно называл сделку «ужасным соглашением’и обещал пересмотреть ее условия.

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