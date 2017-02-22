В Баварии собрались запретить паранджу и никаб

«Общение заключается не только в словах, но и включает внешний вид, выражение лица, жесты», — заявил министр внутренних дел земли Йоахим Германн.

Он отметил, что обычай скрывать лицо противоречит культуре общения, которая существует в Германии. Со слов министра, общение является одним из условий существования демократического общества.

Он отметил, что обычай скрывать лицо противоречит культуре общения, которая существует в Германии. Со слов министра, общение является одним из условий существования демократического общества.

Противники этого запрета говорят, что он будет иметь мало практического значения, так как в Баварии проживает не очень многочисленная община мусульман. По мнению противников запрета, эта мера является популистской и принимается из-за приближающихся федеральных парламентских выборов, запланированных на сентябрь этого года.

По мнению критиков законопроекта, правящая коалиция идет на популистские шаги с тем, чтобы сдержать рост популярности евроскептиков и противников приема мигрантов и беженцев из партии «Альтернатива для Германии».

Абсолютное большинство депутатских мест в местном парламенте принадлежит Христианско-социальному союзу. Как отмечают комментаторы, законопроект может быть принят до начала летних каникул.

В декабре прошлого года канцлер Германии Ангела Меркель впервые высказалась в пользу запрета на ношение в стране паранджи и никаба. Ранее МВД федеральной земли Гессен запретило государственным служащим приходить на работу в парандже.