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16:47 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

В Баварии собрались запретить паранджу и никаб

Власти Баварии представили законопроект, предполагающий введение запрета на мусульманскую одежду, полностью закрывающую лицо — паранджу и никаб. Запрет будет действовать в школах и университетах. Также нельзя будет появляться в таком виде на рабочем месте и вести машину.

Источник: AP 2017

«Общение заключается не только в словах, но и включает внешний вид, выражение лица, жесты», — заявил министр внутренних дел земли Йоахим Германн.

Он отметил, что обычай скрывать лицо противоречит культуре общения, которая существует в Германии. Со слов министра, общение является одним из условий существования демократического общества.
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Противники этого запрета говорят, что он будет иметь мало практического значения, так как в Баварии проживает не очень многочисленная община мусульман. По мнению противников запрета, эта мера является популистской и принимается из-за приближающихся федеральных парламентских выборов, запланированных на сентябрь этого года.

По мнению критиков законопроекта, правящая коалиция идет на популистские шаги с тем, чтобы сдержать рост популярности евроскептиков и противников приема мигрантов и беженцев из партии «Альтернатива для Германии».

Абсолютное большинство депутатских мест в местном парламенте принадлежит Христианско-социальному союзу. Как отмечают комментаторы, законопроект может быть принят до начала летних каникул.

В декабре прошлого года канцлер Германии Ангела Меркель впервые высказалась в пользу запрета на ношение в стране паранджи и никаба. Ранее МВД федеральной земли Гессен запретило государственным служащим приходить на работу в парандже.

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В конце января правящая коалиция в Австрии представила законопроект, которым вводится запрет на ношение в общественных местах женской мусульманской одежды, полностью закрывающей лицо.

За последние несколько лет ряд европейских стран ввели ограничения на ношение в общественных местах женской мусульманской одежды. Франция в 2011 году стала первой европейской страной, которая официально запретила носить паранджу и другую скрывающую лицо одежду в общественных местах.

В том же году запрет на ношение скрывающих лицо женских мусульманских одеяний был введен в Бельгии, а в сентябре 2016 года аналогичный законопроект одобрила нижняя палата парламента Швейцарии.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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