Президент назначил четырех судей

Ими стали Владислав Клима, Алена Данилов, Александру Гафтон, Людмила Урсу.

В ходе заседания с участием назначенных судей состоялось обсуждение ситуации в судебной системе, а также существующих недостатков. Глава государства обратил внимание назначенных судей на ответственность, которую они несут перед гражданами.

Додон призвал их «руководствоваться в своей деятельности исключительно законом, применяя его по принципу равноправия, вне зависимости от политических убеждений и предпочтений находящихся перед ними лиц, а также не допускать проявлений политического или иного давления с их стороны».

Ранее президент отклонил 10 из предложенных 22 кандидатур на различные должности в судах, которые созданы с 2017 г. в соответствии с положениями нового законодательства.