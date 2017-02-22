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18:42 (мск), источник: Noi.md

Президент назначил четырех судей

Президент Игорь Додон подписал указ, которым назначил четырех судей Апелляционной Палаты Кишинева.

Источник: Noi.md

Ими стали Владислав Клима, Алена Данилов, Александру Гафтон, Людмила Урсу.

В ходе заседания с участием назначенных судей состоялось обсуждение ситуации в судебной системе, а также существующих недостатков. Глава государства обратил внимание назначенных судей на ответственность, которую они несут перед гражданами.

Додон призвал их «руководствоваться в своей деятельности исключительно законом, применяя его по принципу равноправия, вне зависимости от политических убеждений и предпочтений находящихся перед ними лиц, а также не допускать проявлений политического или иного давления с их стороны».

Ранее президент отклонил 10 из предложенных 22 кандидатур на различные должности в судах, которые созданы с 2017 г. в соответствии с положениями нового законодательства.

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