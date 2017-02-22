Президент назначил четырех судей
Президент Игорь Додон подписал указ, которым назначил четырех судей Апелляционной Палаты Кишинева.
Президент Игорь Додон подписал указ, которым назначил четырех судей Апелляционной Палаты Кишинева.
Ими стали Владислав Клима, Алена Данилов, Александру Гафтон, Людмила Урсу.
В ходе заседания с участием назначенных судей состоялось обсуждение ситуации в судебной системе, а также существующих недостатков. Глава государства обратил внимание назначенных судей на ответственность, которую они несут перед гражданами.
Додон призвал их «руководствоваться в своей деятельности исключительно законом, применяя его по принципу равноправия, вне зависимости от политических убеждений и предпочтений находящихся перед ними лиц, а также не допускать проявлений политического или иного давления с их стороны».
Ранее президент отклонил 10 из предложенных 22 кандидатур на различные должности в судах, которые созданы с 2017 г. в соответствии с положениями нового законодательства.