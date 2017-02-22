Кирилл Лучинский покидает ЛДПМ

«Я принял решение сложить мандат депутата и написать заявление о выходе из ЛДПМ. Хочу поблагодарить всех депутатов, с которыми я работал в предыдущем и нынешнем законодательном органе. Хочу поблагодарить всех, кто обеспечивает нашу деятельность в качестве депутатов», — заявил Лучинский.

Кирилл Лучинский объяснил свое решение тем, что он будет принимать участие в новом медийном проекте и не хочет, чтобы это пересекалось с его политической деятельностью.

«Я решил уступить 75 процентов акций телеканала TV7 одной из журналистских ассоциаций, которая примет руководство. Мы будем способствовать и развитию этого проекта. Я остаюсь миноритарным акционером, но не хочу нанести ущерб имиджу и не хочу появления инсинуаций, я решил сложить свой мандат», — уточнил Лучинский.