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18:41 (мск), источник: Noi.md

Кирилл Лучинский покидает ЛДПМ

Депутат Кирилл Лучинский объявил сегодня, что отказывается от депутатского мандата и уходит из партии, сообщает Noi.md.

Источник: Noi.md

«Я принял решение сложить мандат депутата и написать заявление о выходе из ЛДПМ. Хочу поблагодарить всех депутатов, с которыми я работал в предыдущем и нынешнем законодательном органе. Хочу поблагодарить всех, кто обеспечивает нашу деятельность в качестве депутатов», — заявил Лучинский.

Кирилл Лучинский объяснил свое решение тем, что он будет принимать участие в новом медийном проекте и не хочет, чтобы это пересекалось с его политической деятельностью.

«Я решил уступить 75 процентов акций телеканала TV7 одной из журналистских ассоциаций, которая примет руководство. Мы будем способствовать и развитию этого проекта. Я остаюсь миноритарным акционером, но не хочу нанести ущерб имиджу и не хочу появления инсинуаций, я решил сложить свой мандат», — уточнил Лучинский.

По словам политика, новый медиа-проект направлен на создание свободной платформы для журналистского цеха, основанной на истине и профессионализме. Он также заявил, что ассоциация журналистов, которая возьмет на себя руководство телеканалом TV7, в настоящее время находится в процессе регистрации.

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