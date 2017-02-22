Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
СМИ: За пост президента России будет бороться женщина
Савченко выполнила свое "первое" обещание: "Пришло время!"
Дочь Валерии: этот мужчина может забрать у нас маму
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
«Говоришь с русскими — они говорят одно, с украинцами — другое»Глава МИД Швеции рассказала об итогах визита в Москву
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми
Девушку уволили с телевидения за чрезмерную красоту
Известный актер срочно госпитализирован в Москве
Сеть о поведении Порошенко на молебне по жертвам Майдана - СМИ
Наземный «Калибр» не дает покоя американцам – СМИ
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
СМИ: действия Путина могут привести к ядерной катастрофе в Москве
«Прости меня, Петя»: Прилепин ответил Порошенко
Превышение скорости: власти хотят отменить «бесплатные» 20 км/ч
В Германии Lada Vesta стоит дороже, чем Skoda
Фоторепортажи
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
18:43 (мск), источник: Noi.md

Протестующие в центре столицы будут наказаны

Согласно полиции Кишинева, сегодняшние протесты были вызваны проверками, проведенными сотрудниками таможни и представителями столичной прокуратуры.

Источник: Noi.md

Проверки проходят в рамках возбужденного уголовного дела, передает NOI.md.

Дело будет зарегистрировано в Инспекторате полиции сектора Центр, а к лицам, участвующим в преднамеренном блокировании проезжей части, будут применены штрафные санкции в размере от 600 до 1200 леев.

Полиция принимает специальные меры по пресечению и предотвращению незаконной уличной торговли, накладывая санкции, предусмотренные законом.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Великобритания заплатит за Brexit минимум 50 миллиардов евро
Путин присвоил новые звания «сирийским» генералам
ОПЕК зафиксировала начало снижения мировых запасов нефти
В Южном Судане официально объявлен голод
Госдума одобрила перевод бюджетников на карты «Мир»
Иран пригрозил США пощечиной
Facebook заблокировал страницу советника президента по интернету
Путин выделил грант на «русскую вувузелу»
Спорт
Устюгов: шанс стать великим Завтра в финском Лахти стартует лыжный чемпионат мира. Основные наши надежды связаны с победителем многодневки «Тур де Ски» Сергеем Устюговым
Авто
«Внедорожную» версию «Логана» раскрыли до премьеры Румынский автопроизводитель Dacia рассекретил новый универсал Logan MCV, получивший приставку Stepway
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду на то, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли Популярный актер посетил премьеру нового сериала канала НТВ «Охота на дьявола», где исполнил главную роль
Недвижимость
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Голоса жильцов на собраниях планируют уравнять
Получателям бесплатной земли дадут льготные кредиты
В России на 3D-принтере напечатали первый дом
Леди
Датский секрет хюгге: как стать счастливым просто и быстро По статистике датчане — одна из самых счастливых наций в мире. В чем их секрет - рассказывает руководитель Института исследования счастья
Дети
Андрей Макаревич не хочет оплачивать дочери выпускной Певец возмущен суммой, которую на праздник собираются потратить другие родители.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь