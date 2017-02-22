Протестующие в центре столицы будут наказаны
Согласно полиции Кишинева, сегодняшние протесты были вызваны проверками, проведенными сотрудниками таможни и представителями столичной прокуратуры.
Согласно полиции Кишинева, сегодняшние протесты были вызваны проверками, проведенными сотрудниками таможни и представителями столичной прокуратуры.
Проверки проходят в рамках возбужденного уголовного дела, передает NOI.md.
Дело будет зарегистрировано в Инспекторате полиции сектора Центр, а к лицам, участвующим в преднамеренном блокировании проезжей части, будут применены штрафные санкции в размере от 600 до 1200 леев.
Полиция принимает специальные меры по пресечению и предотвращению незаконной уличной торговли, накладывая санкции, предусмотренные законом.