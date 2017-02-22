Совет правящей коалиции провел новое заседание

Совет коалиции решил, что на первом пленарном заседании парламента будет принят план действий по реализации Соглашения об ассоциации.

«На первом пленарном заседании парламента будет утвержден План действий по нормативным актам, которые должны быть приняты законодателями в 2017 году для внедрения положений Соглашения об ассоциации Республика Молдова — Европейский Союз. Совет правящей коалиции считает, что этот план действий будет доказательством того, что парламент намерен работать в этом году в направлении модернизации страны в европейском смысле этого слова», говорится в пресс-релизе Совета коалиции.

Отметим, что сегодня члены Постоянного бюро парламент определят дату созыва первого пленарного заседания весенней сессии. В соответствии с Регламентом парламента, первое заседание не может состояться позднее февраля. С начала этого года не было ни одного пленарного заседания.